17 ore de trafic îngreunat în vama Giurgiu-Ruse Traficul in punctul de frontiera Giurgiu-Ruse va fi ingreunat aproximativ 17 ore, marti, pentru efectuarea unor lucrari de asfaltare, a anuntat CNAIR. Potrivit unui comunicat al CNAIR, marti, 30 iulie, in jurul orei 11:00, incep lucrarile de remediere a partii carosabile in vama Giurgiu-Ruse, pe sensul Ruse-Giurgiu. “Lucrarile vor incepe marti, 30 iulie, in jurul orei 11:00 si vor dura aproximativ 12 ore, dar pentru a se usca stratul de asfalt poaspat asternut si pentru a rezista traficului greu mai este nevoie de inca 5 ore pana la reluarea circulatiei in zona lucrarilor. Lucrarile… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul in punctul de frontiera Giurgiu-Ruse va fi ingreunat aproximativ 17 ore, marti, pentru efectuarea unor lucrari de asfaltare, a anuntat CNAIR potrivit news.roPotrivit unui comunicat al CNAIR, marti, 30 iulie, in jurul orei 11:00, incep lucrarile de remediere a partii carosabile in vama…

- Marti, 30.07.2019, se vor executa lucrari la partea carosabila in punctul de frontiera Giurgiu - Ruse Reamintim conducatorilor auto ca maine, 30.07.2019, in jurul orei 11:00, incep lucrari de remediere a partii carosabile in vama Giurgiu - Ruse, pe sensul Ruse - Giurgiu. Lucrarile vor incepe marti,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca marti, in jurul orei 11:00, incep lucrari de remediere a partii carosabile in vama Giurgiu - Ruse, pe sensul Ruse - Giurgiu. Conform unui comunicat remis AGERPRES, lucrarile vor dura aproximativ 12 ore, dar, pentru…

- In perioada 24.07.2019 - 27.07.2019, se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: IMGB BUCURESTI - DJ401 - DNCB - A3 - PLOIESTI - DN1 - CENTURA PLOIESTI VEST - DN1 - SINAIA - DN71 - FIENI Vehiculul transporta o piesa metalica industriala. Latimea maxima a vehiculelor este 7,45 m, viteza de deplasare…

- DN 11C se inchide maine, 23.07.2019, pentru lucrari de reparatii In perioada 23.07.2019 - 31.08.2019, circulatia rutiera se inchide pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 11C km 22 + 875 - km 23+030, judetul Covasna, in vederea executarii lucrarilor de reparatii in cadrul proiectului 'Lucrari…

- In perioada 10.07.2019 - 13.07.2019, se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: ARICESTII RAHTIVANI - DN72 - DN1 catre Bucuresti si se intoarce la primul sens giratoriu - DN1 - DN1B - DN1A - DN1B - ULMENI - DN2 - URZICENI - DN2A - A4 - CONSTANTA POARTA 7 Vehiculul transporta o piesa metalica…

- Ca urmare a inceperii lucrarilor de remediere a degradarilor identificate in perioada de garantie pentru obiectivul „Podul de la Giurgiu, peste Dunare, pe DN5 km 64+884”, inclusiv drumul de acces de la iesirea din vama pana la intrarea pe pod , se extinde perioada de instituire a restrictiilor de circulatie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat vineri Acordurile-Cadru pentru lucrarile de intretinere a partii carosabile ale A2, pe sectorul Bucuresti - Fundulea, conform unui comunicat al companiei. Lucrarile sunt impartite in doua loturi. Lotul 1 - km (12+000 - km…