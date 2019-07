17 morţi în urma prăbuşirii unui avion militar în apropiere de Islamabad, Pakistan Alti 12 civili au fost raniti in urma prabusirii avionului, care a provocat un incendiu. Site-ul ziarului The News a prezentat imagini in care putea fi vazuta o cladire invaluita in flacari. Nu au fost furnizate imediat informatii despre cauza accidentului sau despre tipul aeronavei. In cartierul Rawalpindi se afla si sediul armatei pakistaneze. Zona accidentului a fost rapid incercuita de fortele de ordine. Echipele de salvare militare si civile sosite la fata locului au stins focul si au transportat ranitii la spital, conform unui comunicat de presa al armatei. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

