- Sunt clipe de panica ingrozitoare in statul american Florida dupa ce focuri de arma au fost auzite la o scoala din orasul Parkland. Cel putin 20 de persoane ar fi ranite, unele dintre victime primind ingrijiri medicale chiar in afara scolii. Autoritatile din Florida anunta ca atacatorul a fost capturat.…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite in urma unui atac armat produs miercuri intr-un liceu situat in statul american Florida, afirma surse citate de presa din Statele Unite.

- O persoana a fost evacuata pe o targa si urcata intr-o ambulanta, potrivit imaginilor difuzate din elicopter la postul de televiziune NBC6. Alte cinci au primit ingrijiri medicale in apropierea liceului, a informat postul local FOX-10 TV. Dupa cum a informat canalul NBC6, atacatorul s-ar…

- Un caz incredibil s-a întâmplat în Tampa, Florida, SUA. O pisica a înviat din morti. Animalul a fost lovit destul de puternic de o masina, accident ce i-a provocat mai multe rani pe corp.

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters.

- Un barbat cu cagula pe cap și un pistol în mâna a încercat sa jefuiasca un restaurant, dar a fost imobilizat de un angajat curajos. Când poliția a venit și l-a preluat pe atacator, toata lumea a avut un șoc.

- Patru oameni au murit in urma unui incident armat ce a avut loc in Pennsylvania. Incidentul a avut loc la o spalatorie auto din orasul orasul Saltlick, situat la aproximativ 89 de kilometri de Pittsburgh. Atacatorul se afla si el in spital in stare critica. Autoritatile nu au stabilit ce l-a…

- Guvernul de la Kabul a decretat duminica o zi de doliu national în Afganistan, la o zi dupa atentatul cu ambulanta-capcana din capitala afgana soldat cu 95 de morti si 191 de raniti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza dpa. Drapelul afgan va fi coborât în…

- Guvernul de la Kabul a decretat, astazi o zi de doliu national in Afganistan, la o zi dupa atentatul cu ambulanta-capcana din capitala afgana soldat cu 95 de morti si 191 de raniti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza DPA. Nivelul de alerta ramane la cel mai inalt nivel la Kabul dupa atentatul…

- Un atac armat a fost comis in timpul unei petreceri ce avea loc intr-un popular club din Fortaleza, oras din nord-estul Braziliei, in noaptea de vineri spre sambata, cel putin 14 persoane fiind ucise, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP.

- Atacul a vizat hotelul Intercontinental din Kabul, la sfarsitul saptamanii trecute. Potrivit unor surse diplomatice afgane, in acel atac si-au pierdut viata 25 de afgani si 15 straini, intre care rezidenti si trecatori care s-au aflat la locul atacului in acea zi. In afara de victimele afgane,…

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel puțin doi oameni au murit, iar 17 au fost raniți, dupa ce un barbat a deschis focul in incinta școlii.Cinci victime sunt in stare grava si au fost transportate la spital cu elicopterul.

- Valul de frig care se abate in aceasta perioada asupra nordului continentului nord-american afecteaza si fauna salbatica, inclusiv rechinii, mai multe exemplare fiind gasite moarte si efectiv congelate. Daca zapada cazuta in Florida pentru prima data dupa aproape 30 de ani i-a incantat pe americani,…

- Teroriștii lovesc din nou: Atentat TERORIST soldat cu 11 morți, in urma cu putin timp Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri intr-un atac sinucigas impotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari,…

- Un necunoscut a deschis focul sambata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova, potrivit Romania TV.Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30…

- ruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul comis vineri asupra unei biserici copte de la periferia sudica a capitalei egiptene, Cairo, soldat cu noua morti, potrivit unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, transmite AFP."Un grup de luptatori ai Stat Islamic…

- Atac armat in Moscova, unde un barbat a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie. Mai multe persoane au fost luate ostatice, relateaza Russia Today. Atacatorul ar fi proprietarul unei companii rivale ale celei pe care a atacat-o. Momentan, informațiile despre atacul armat sunt contradictorii.…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Un autobuz a patruns luni intr-un pasaj pietonal la Moscova, ucigand cel putin 5 persoane si ranind alte 15, relateaza agentiile internationale de presa. Imaginile difuzate pe retelele de...

- Cel puțin 90 de oameni au murit, iar alți 64 sunt dați disparuți, în urma inundațiilor și alunecarilor de teren, provocate de ultima furtuna tropicala din Filipine, spun autoritațile locale.

- Purtatorul de cuvant al Biroului serifului din districtul Pierce a anuntat ca exista "mai multe decese", dar nu a putut furniza numarul exact al acestora. De asemenea, 77 de persoane au fost transportate in spitale din districtele Pierce si Thurston. Patru dintre ele au suferit leziuni grave, conform…

- O coliziune rutiera in care au fost implicate patru autoturisme a avut efecte devastatoare. Un copil, o femeie si doi barbati au pierit, conform newsbv.ro, in urma accidentului ce a avut loc sambata, cu putin dupa ora 14.30, pe drumul national 11, in localitatea brasoveana Harman. Alte doua persoane…

- Zece persoane au fost grav ranite și 6 au murit pe loc. Atacul armat a ingrozit autoritațile braziliene. Ucigașii purtau cagule și și-au ales cu grija victimele, scrie presa braziliana. Ucigașii i-au separat pe adulți de copii și i-au impușcat doar pe cei mari, in stil mafiot, noteaza Rede…

- Purtatorul de cuvant al politiei locale, maiorul Mohamed Hussein, a precizat ca atacatorul, avand asupra lui o centura cu explozibil, s-a infiltrat in sediul Academiei de Politie Kahiye si a actionat in timpul unei parade.Directorul serviciului de ambulanta din Mogadishu, Abdikadir Abdirahman,…

- Un accident in care a fost implicat un microbuz cu 20 de persoane la bord a avut loc, duminica dimineata, intre localitatile Borsec si Tulghes, din judetul Harghita. Doua persoane au fost declarate moarte si 11 au suferit diverse traumatisme.

- Trei persoane au fost ucise intr-un atac armat la un liceu in statul New Mexico, au anuntat joi autoritatile, relateaza The Associated Press. Trei persoane - care se presupune ca ar fi elevi - au fost ucise joi la Liceul Aztec, a declarat pentru presa seriful comitatului San Juan Ken Christesen.…

- Conflictul armat din estul Ucrainei, inceput in aprilie 2014, s-a soldat cu moartea a cel puțin 2.500 de civili și ranirea altor 9.000, a anunțat luni Biroul ONU pentru coordonarea problemelor umanitare (OCHA), informeaza Xinhua. În raportul 'Nevoile umanitare din Ucraina pentru 2018',…

- Doi bebelusi nascuti prematur la Maternitatea „Cuza Voda“ din Iasi au decedat. Micutii erau infectati cu bacilul Klebsiella. In aceste cazuri, atat spitalul, cat si Directia de Sanatate Publica au deschis anchete.

- Peste 30 de migranti si-au pierdut viata si 200 au fost salvati sambata, dupa naufragiul a doua ambarcatiuni in largul coastelor libiene, potrivit marinei subordonata guvernului de la Tripoli, citata de France Presse. Garzile de coasta libiene au desfasurat doua operatiuni de salvare in largul Garabulli…

- Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a promis ca va raspunde cu 'o forța ferma' dupa atacul comis vineri impotriva unei moschei in nordul peninsulei Sinai și care a curmat viața a cel puțin 235 de oameni, informeaza AFP. 'Forțele armate și poliția îi vor razbuna…

- Barbatul s-a detonat in momentul in care mai multe zeci de persoane manifestau in favoarea unui comandant de politie local care fusee concediat de catre autoritati, au preizat suse oficiale afgane citate de AFP. Toate cele opt persoane ucise erau civili, printre acestea numarandu-se si copii. Victimele…

- Inundatiile produse saptamana trecuta in localitatile din apropierea Atenei s-au soldat cu 20 de morti si doua persoane sunt inca date disparute, potrivit unui nou bilant al serviciilor de salvare, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Guvernul a prezentat luni masuri de ajutor de urgenta pentru…