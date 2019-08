1,7 milioane de manifestanţi în Hong Kong, potrivit organizatorilor O multime compacta s-a adunat duminica 18 august într-un mare parc din centrul Hong Kong-ului, pentru a-si reafirma sprijinul pentru mobilizarea pro-democratie fara precedent din fosta colonie britanica, în pofida violentelor si amenintarilor cu interventia Beijingului. Potrivit organizatorilor, mai mult de 1,7 milioane de persoane au defilat duminica, aceasta fiind cea mai ampla mobilizare din ultimele saptamâni, potrivit Le Figaro, citat de Rador.



Chemarea la aceasta întrunire "rationala si non-violenta" a fost lansata de Frontul civil al drepturilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O adunare a fortelor de ordine chineze a fost observata joi, de catre un jurnalist AFP, la cativa kilometri de frontiera Hong Kongului, scrie News.ro. Situația a atras atenția și preşedintelui american Donald Trump, care a îndemnat Beijingul să acţioneze ”cu…

- Chris Patton, ultimul guvernator al Hong Kongului inainte de reunirea fostei colonii britanice cu China, considera ca o interventie in forta a Beijingului impotriva protestatarilor ar fi "o catastrofa", transmite AFP potrivit Agerpres. "Este foarte, foarte contraproductiv pentru guvernul chinez sa…

- Politia din Hong Kong a folosit gaze lacrimogene impotriva protestatarilor, in timp ce bombe cu petrol au explodat sambata seara in cartierul Wan Chai, din centrul orasului, informeaza duminica Reuters. Agentia de presa britanica noteaza ca protestele, care s-au intensificat, au intrat in a 10-a saptamana.…

- China a anunțat miercuri ca va suspenda, începând de la 1 august, eliberarea de permise pentru turiștii individiali din China care doresc sa mearga în Taiwan. Acest anunț a fost facut miercuri de catre ministerul chinez al Culturii și Turismului, care nu va mai elibera permise. Obiectivul…

- Amploarea semnificativa a protestelor din Hong Kong împotriva unei legi care ar permite extradarea în China continentala a reprezentat un moment de inspiratie pentru aceste vremuri marcate de o ascensiune a autoritarismului. Apoximativ 2 milioane de oameni au cerut sa li se asculte parerea…

- Sefa Executivului favorabil Beijingului de la Hong Kong Carrie Lam a prezentat duminica ”scuze” pentru modul in care Guvernul sau a incercat sa adopte proiectul de lege denuntat al extradarii catre China, provocand ”conflicte si certuri”, relateaza AFP potrivit news.ro”Sefa Executivului a…

- În timp ce președintele american se fotografia cu regina Angliei și distribuia puncte bune și proaste potențialilor înlocuitori ai Theresei May ca prim-ministru, principalii doi adversari comerciali ai Statelor Unite se întâlneau la Sankt Petersburg. Președintele chinez, Xi Jinping,…

- O schimbare de retorica frapanta la Beijing. Daca pana acum s-a aratat conciliant in discuțiile cu Washingtonul, in aceste zile și-a inasprit tonul, in condițiile in care conflictul comercial chino-american ia amploare. Beijingul trece de la vorbe la fapte. «Ne opunem cu fermitate acestui recurs sistematic…