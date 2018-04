Stiri pe aceeasi tema

- Saptesprezece eleve de la o scoala de fete din provincia Helmand din sudul Afganistanului au fost otravite in mod misterios luni, a afirmat seful departamentului local pentru educatie, Daud Shah Safari, citat de agentia Xinhua. ''Un numar de 17 eleve de la o scoala de fete au fost otravite in…

- Un profesor botosanean de la liceul tehnologic Todireni a fost batut in timpul orei de un elev de clasa a VIII-a si unul de clasa a VI-a. Incidentul a fost confirmat de Inspectoratul Scolar din Botosani. Profesorul s-ar fi ales cu ochiul vanat.

- Directorul unei companii de transport persoane și-a pus mainile in cap dupa ce a vazut dezastrul lasat de o clasa de elevi care au inchiriat autocarul, ironic, pentru activitați in programul "Școala altfel", scrie digi24.ro.

- Vacanța de primavara, in perioada 31 martie-10 aprilie, pentru elevi și preșcolari. Elevii si prescolarii vor intra vineri, 30 martie, dupa finalizarea cursurilor, in vacanta de primavara, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). ( Citeste AICI toate informatiile despre…

- Prima etpaa de inscriere in clasa pregatitoare s-a incheiat. Unele unitați de invațamant și-au suplimentat numarul de clase pregatitoare propuse la inceputul primei etape de inscriere, din cauza cererii mari.

- Ziua de vineri, 23 martie, a fost una plina de emoții pentru parinții elevilor de la clasa pregatitoare C ai Școlii Gimnaziale ” Al. I.Cuza”. Aceștia au fost invitați sa asiste la o ora de matematica și explorarea mediului, ocazie cu care au putut observa cum decurge in mod obișnuit o ora la clasa,…

- In fiecare clasa ajung, an de an, „boboci“ care implinesc 6 ani de-abia in clasa pregatitoare. Psihologii care ii evalueaza adesea elibereaza avizul luand in calcul achizitiile de cunostinte ale acestora, insa le explica parintilor si riscurile, deloc putine.

- Potrivit sursei citate, baiatul de 7 ani a fost victima comportamentului "abuziv si discriminator" al propriei invatatoare in clasa pregatitoare din Scoala generala nr. 92 din Bucuresti. "In ciuda existentei unui certificat de orientare scolara catre invatamantul de masa si a eforturilor depuse de parinti…

- Un baiat de 7 ani a fost victima comportamentului "abuziv si discriminator" al propriei invatatoare in clasa pregatitoare din Scoala generala nr. 92 din Bucuresti. "In ciuda existentei unui certificat de orientare scolara catre invatamantul de masa si a eforturilor depuse de parinti pentru…

- Persoane necunoscute au dat o spargere la școala prfoesionala din Rascruci, in comuna Bonțida, in cursul nopții de joi spre vineri. Dimineața școala arata ca dupa furtuna, au povestit martori oculari, cu uși rupte, dulapuri ravașite, zeci de hartii impraștiate pe jos. Au fost forțate ușile de la intrare…

- Parinții care au copii de clasa pregatitoare trebuie sa știe ca inscrierile au loc in aceasta perioada, urmand a se incheia pe 23 martie. Ca și anul trecut, parinții au posibilitatea sa completeze cererea atat la secretariatul școlii careia copilul ii este arondat, cat și pe site-ul instituției de invațamant.…

- INSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2018-2019. Prima faza a procesului de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar se desfasoara intre 8 si 26 martie si va fi urmata de o a doua etapa, programata intre 12 si 18 aprilie. Aceasta este rezervata parintilor copiilor…

- Producțiile de clasa la Serviciul de formare si perfectionare in domeniul culturii, artei – Scoala de Arte “Gheorghe Chivu” au continuat cu elevii din clasa pregatita prof. Ioan Dunca. In fața comisiei alcatuita din prof. dr.Ioan Dorel Todea –manager, prof. Ioan Tivadar- șef serviciu, prof. Gheorghe…

- Inspectoratele școlare județene au publicat listele cu circumscripțiile școlare, conform metodologiei de inscriere in clasa pregatitoare. Este vorba despre strazile arondate fiecarei școli in parte. Da click pe link-urile de mai jos pentru a afla care este școala de circumscripție, la care este arondat…

- Amintim ca inscrierea copiilor in clasa pregatitoare incepe in data de 8 martie si se desfasoara pana pe 26 martie. Inscrierea se face direct la scoala pe care parintele si-o doreste pentru copil sau pe formularul online care va fi disponibil pe edu.ro. Vedeti aici calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare…

- Inspectoratul Școlar Județean Botoșani (ISJ) a publicat ieri lista cu circumscripțiile școlare, conform metodologiei de inscriere in clasa pregatitoare. Este vorba despre strazile arondate fiecarei școli in parte.

- Conform calendarul aprobat de Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Prahova a anunțat care este oferta unitaților de invațamant din județ, la clasa pregatitoare, pentru anul școlar 2018 - 2019, dar și circumscripțiile școlare valabile la inscrierile care incep saptamana viitoare.

- Un profesor din Ghana a reusit sa atraga atentia celor de la Microsoft prin modalitatea sa de predare. Dascalul le preda elevilor sai informatica fara sa dispuna de un computer. Imaginea cu profesorul de informatica din Ghana a devenit viral pe site-urile de socializare, dupa ce dascalul a pus pe…

- Etapa județeana a olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectura” a avut loc sambata, 24 februarie, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. Rezultate inainte de contestații: Clasa a V-a: Numele și prenumele elevului – unitatea de invațamant – prof. care l-a pregatit…

- Fetița din Deva, batuta cu salbaticie la școala dupa un pariu cu un coleg de clasa. Fata de 12 ani este eleva la Colegiul Național ‘Decebal’ din Deva. Fetița din clasa a VI-a a fost batuta cu pumnii, vineri intr-o pauza, iar mama ei a gasit-o in cabinetul școlii, plina de sange. „Am gasit-o in cabinetul…

- Peste o suta de adolescente sunt in continuare date disparute dupa ce au fost rapite, zilele trecute, dintr-o scoala din Nigeria de catre membrii gruparii Boko Haram. Parintii au prezentat autoritatilor lista cu numele lor, intrucat guvernul a negat initial informatiile.

- In timp ce elevii din anii terminali ai ciclului liceal susțineau proba C – evaluarea competențelor lingvistice intr-o limba de circulație internaționala, pe holurile Liceului cu Program Sportiv s-a auzit o explozie. Pentru ca nimeni nu știa ce s-a intamplat și pentru siguranța elevilor și a profesorilor…

- In atentia parintilor si elevilor din clasa pregatitoare, An scolar 2018-2019 La sfarsitul lunii februarie debuteaza perioada de inscriere a elevilor in clasa pregatitoare. Liceul Teoretic „Nemeth Laszlo”, ii asteapta cu drag pe toti parintii interesati. Invatatoarea de la clasa pregatitoare va fi Balint…

- In urma consultarii publice pe tema structurii anului scolar, ministrul educatiei, Valentin Popa, a aprobat calendarul pentru anul 2018-2019. Astfel, elevii vor incepe scoala pe 10 septembrie, iar primul semestru se va incheia pe 1 februarie. Va urma o saptamana de vacanta intersemestriala, iar cel…

- Inscriere clasa pregatitoare 2018: Care sunt varstele la care se pot inscrie copiii la scoala Astfel, parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv, au obligatia de a-i inscrie pe cei mici la scoala, in invatamantul primar, clasa pregatitoare. Parintii…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica metodologia și calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018. Parinții ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv iși pot inscrie copiii la clasa pregatitoare, daca dezvoltarea lor psihosomatica…

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 - 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului. Presedintele Federatiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii,…

- Hotararea le-a fost comunicata parintilor vineri, pe 2 februarie, in cadrul unei intalniri cu persoane din conducerea scolii. Emanuel Gutan, unul dintre parintii prezenti la intalnire, afirma ca li s-a comunicat aceasta decizie ca fiind luata deja. Contactat de catre „Ziarul de Iasi", directorul institutiei,…

- Mama unui copil nevazator din Prahova lupta sa fie acceptata la orele de curs, alaturi de fiul sau. Initial, reprezentantii scolii au fost de acord cu prezenta ei, apoi au refuzat-o, motivand ca “ceilalti copii nu-si pot trai adolescenta”. Inspectoratul Judetean Scolar trebuie sa gaseasca o solutie.…

- Anul acesta este prima data cand absolventii de liceu sustin probele de competente in luna februarie, spre deosebire de anii trecuti, cand erau sustinute in vara, impreuna cu probele scrise. Acestea vor debuta in 12 februarie. De asemenea, in 2018, simularea examenelor se va desfasura, la…

- Elevii incheie, astazi, primul semestru al anului scolar 2017-2018, urmand sa aiba vacanta o saptamana, pana pe 11 februarie. Urmatoarea vacanta pe care o vor avea elevii va fi cea de primavara, intre 31 martie si 10 aprilie.Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii si prescolarii…

- Doi elevi au fost impușcați in clasa, la școala Sal Castro din Los Angeles. Totodata, o tanara eleva a fost reținuta de autoritați, fiind considerata principala suspecta, relateaza CNN.

- Un nou caz groaznic petrecut la o scoala din Romania. Un elev de clasa a sasea si-a luat la bataie profesorul si doar interventia politiei l-a scapat pe dascal din mainile agresorului. Totul s-a intamplat la o scoala din judetul Dambovita. Baiatul este deosebit de agresiv, spun dascalii si cer mutarea…

- Un elev de clasa a VIII-a din localitatea Sanmihaiu Roman, judetul Timis, a fost batut, luni, de tatal unui coleg, chiar in timpul orei. Tatal victimei a declarat ca atacatorul "a inceput sa-i care pumni in fata sub privirile colegilor". "In urma cu trei luni l-am mutat de la Timisoara. Copilul mi-a…

- Un elev de clasa a 5-a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul Școlii nr. 28 „Dan Barbilian” din Constanța. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i-au trimis-o mamei baiatului. Femeile au atacat-o si pe sora mai…

- Elevii si prescolarii nu vor face cursuri astazi, cand se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane, potrivit Agerpres. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 si 11 februarie. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie si 10 aprilie, iar vacanta de vara in perioada…

- Politistii din Braila au declansat o ancheta dupa ce un adolescent de 17 ani, elev al Colegiului National Nicolae Balcescu din Braila, a fost batut marti de cinci tineri, care nu sunt elevi ai acestei scoli si care au intrat in unitatea de invatamant in timp ce paznicul s-ar fi aflat la o alta intrare…

- Sala de clasa nu are doar rolul de a gazdui cursuri la Colegiul „Mihai Viteazul” din Ineu. Mai nou, a devenit locul de desfașurare a unor operațiuni periculoase. Cel puțin asta demonstreaza o intamplare petrecuta vineri, 19 ianuarie, la școala, cand cativa elevi au provocat o explozie, dupa ce au…

- Este ancheta la un liceu din județul Arad, dupa ce un elev din Ineu a aruncat catedra in aer cu o petarda de mare putere. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Arad, Emilia Soriteu, a declarat, sambata, conform Mediafax , ca a fost inceputa o ancheta de catre conducerea Colegiului…

- Imagini halucinante au fost filmate cu telefonul mobil intr-o sala de clasa a colegiului Mihai Viteazul Ineu. Mai multi elevi au ramas singuri in clasa si, ca sa se distreze, au dat foc unei petarde. Catedra a fost practic distrusa, spre amuzamentul copiilor, care nu s-au gandit ca se puteau…

- O scena violenta a avut loc, in aceasta dimineața, intr-o școala din vestul țarii. Un baiețel in varsta de 10 ani, inscris la o școala din Calan, județul Hunedoara, a sesizat poliția orașului, in jurul orei 09.15, cu privire la faptul ca a fost batut de invațatoare, in sala de clasa. Incidentul s-a…

- O invatatoare de la o scoala generala din orasul Calan este cercetata de politie pentru purtare abuziva, dupa ce, vineri, ar fi agresat un elev de 10 ani, iar copilul s-a ranit la buza, lovindu-se cu capul de banca.

- Un nou atac armat s-a produs la o școala in Rusia. Vineri dimineata, 19 ianuarie, in cartierul Sosnov Bor, din Ulan-Ude (capitala Buryatiei), un elev de clasa a IX-a i-a atacat pe colegii de scoala din clasa a șaptea, dupa care a dat foc școlii. Șapte persoane, inclusiv un profesor, au fost ranite.…

- Elevii si prescolarii s-au intors la cursuri, astazi, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie si care a durat trei saptamani, potrivit calendarului anului scolar 2017-2018.Elevii din toate ciclurile de invatamant vor mai avea o vacanta intersemestriala intre 3 februarie 2018 si 11 februarie…

- Aceștia se intorc luni la cursuri dupa o vacanta de trei saptamani, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 - 11 februarie 2018. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie - 10 aprilie 2018 si vacanta…

- Ce n-au voie sa faca elevii la școala: elevii nu mai au voie sa țina telefoanele asupra lor in ore, dar nici nu mai fac serviciu pe școala. Nu mai sunt pedepsiți daca nu-și iau uniforma, dar primesc 1 in catalog pentru copiat. Una calda, alta rece. Cam așa ar cataloga reprezentanții Consiliului Elevilor…

- Potrivit unui ordin al ministrului Liviu Pop, elevilor le va fi interzis sa aiba telefoanele mobile la ore, insa nu vor mai putea fi dați afara din clasa. Noul ordin de ministru pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar…

- Au intrat in 2018 intr-o sala de clasa, printre harti, banci si globuri …de geografie. Un grup de tineri din comuna Jitia (Vrancea) a petrecut noaptea dintre ani intr-o scoala. Totul cu acceptul edilului din localitate care a permis organizarea petrecerii de revelionul in Scoala numarul 1. Oamenii s-au…