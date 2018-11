Dosarele penale care l-au vizat pe Klaus Iohannis au revenit in actualizate dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, la momentul in care a anuntat ca a cerut revocarea procurorului Augustin Lazar de la conducerea Ministerului Public, ca in dosarul de candidatura al acestuia aparea si o ordonanta de clasare a unui dosar care il viza pe seful statului. Dosarul respectiv fusese clasat in vremea in care Augustin lazar era procuror sef al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia.

In replica, Augustin Lazar a spus ca s-a facut o confuzie, ca dosarul la care facea referinta…