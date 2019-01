169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu ,15 Ianuarie „Ziua Culturii Nationale” Data de 15 ianuarie a fost desemnata „Ziua Culturii Nationale”, care marcheaza si nasterea poetului national al romanilor, Mihai Eminescu, de la a carei nastere se implinesc 169 de ani – poet care a influentat in mod covarsitor cultura nationala. Universalitatea poetului Mihai Eminescu a fost recunoscuta de UNESCO fiind ales de aceasta organizație internaționala poetul anului 2000. NASA (National Aeronautics and Space Administration) a atribuit numele sau unui crater de pe planeta Mercur. Poemul „Luceafarul” se afla in Guiness Book of Records, iar Academia Recordurilor Mondiale (World Records… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Cultura “Mihai Ursachi” a Municipiului Iași organizeaza la data de 15 ianuarie 2019, incepand cu ora 11.00, evenimentul “Eminescu, Maria Ta!”. Celebrarea nașterii Poetului Național, Mihai Eminescu, va avea loc in Parcul Copou, cu participarea reprezentanților instituțiilor administrative locale,…

- O pisica salbatica a fost salvata de pe strazi de specialisti ingrijorati de starea sa de sanatate. Motanul,poreclit Mason dupa ce a fost capturat, avea o labuta infectata si coada fracturata in 4 puncte. Din fericire, Mason a fost tratat de cele mai usoare afectiuni, insa medicii veterinari au descoperit…

- Dupa 8 ani de casatorie, Iulia (36 ani) și Mihai Albu (54 ani) au divorțat in 2013, iar de curand Mihai Albu a declarat pentru Click.ro ca el și fosta soție s-au impacat de dragul fetiței lor. „Am o relatie relativ buna cu fosta mea sotie. Ne vedem de cresterea copilului. Programul de vizita a…

- Cea de-a patra ediție a spectacolului “Live in the City” va avea loc miercuri, 5 decembrie, de la orele 19, pe scena Teatrului Municipal “Traian Grozavescu” din Lugoj. Evenimentul organizat de Casa de Cultura a Municipiului Lugoj și are intrarea libera. Trupa Mist a luat ființa in anul 2014, la inițiativa…

- UEFA a stabilit programul meciurilor din grupa in care, alaturi de Romania, mai sunt Spania, Suedia, Norvegia, Feroe si Malta. Programul grupei: 23 martie 2019: Malta – Feroe, Suedia – Romania (ora 19:00), Spania – Norvegia (ora 21:45) 26 martie 2019: Malta – Spania, Norvegia – Suedia, Romania – Feroe…

- Suceava va fi gazda unui eveniment inedit: 100 de artiști, din patru generații diferite, se unesc intr-o singura trupa, numita “100 pentru Romania”, marți, 4 decembrie 2018, ora 19:30, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Florin Grigoraș, Mircea Baniciu, Dan Bittman, Cristi Minculescu, Adrian Despot,…

- TIMPI DE PREPARARE Timp de preparare: 5 min Timp de gatire: 15 min Gata in: 20 min INGREDIENTE 350 g spaghete 65 ml ulei masline extravirgin 4 caței de usturoi mari, tocați fin 800 g roșii decojite 75 g masline (fara samburi și tocate) 1 lingurița capere 3 fileuri de anșoa, tocate (opțional)…