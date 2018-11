Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul SoNoRo se va desfașura in perioada 2 - 20 noiembrie 2018 in București, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov și Sibiu. Acesta va fi susținut la Brașov, in sala Filarmonicii. Aflat la cea de-a XIII-a ediție, festivalul propune pentru anul acesta o ediție cu „Efecte Secundare”! Vertigo,…

- In varsta de 51 de ani, soferul TIR-ului, originar din Dej, a disparut de la locul evenimentului la scurt timp dupa producerea acestuia. Accidendul s-a produs la Gherla și 5 oameni au fost raniți grav. Barbatul a fost gasit fara viata la Bunesti, luni de dimineata, dupa ce fugise de la locul accidentului.…

- C.C. Catch, regina disco a anilor ‘80-’90, a fost vedeta serii la We Love Retro 2018, a 5-a ediție organizata la Sala Polivalenta in Cluj Napoca. Cantareața a revenit de doua ori pe scena, in aplauzele intregii sali. Publicul a fredonat bis-urile “I Can Lose My Heart Tonight” și “Cause You Are young”.…

- Timp de șapte luni de când a început a patra ediție a programului de educație practica „Descopera-ți pasiunea în IT”, 135 de liceeni din Cluj, Sibiu, Oradea și Târgu Mureș au fost încurajați sa gândeasca inovativ, sa-și asume roluri și responsabilitați…

- Peste 300 de participanti sunt asteptati la concursul de alergare de noapte Oradea Night Run, care va avea loc sambata seara in Piața Unirii. Competiția se adreseaza atat sportivilor amatori, cat și sportivilor profesioniști care vor avea ocazia sa se intreaca pe unul din cele trei trasee stabilite:…

- Posta Romana a inceput dotarea subunitatilor sale cu terminale POS, in prezent, 50 de subunitati postale din tara permitand efectuarea de plati cu cardul bancar, potrivit unui comunicat de presa transmis vineri. Alte 950 de oficii vor oferi aceasta facilitate, pana la finalul acestui an. Plata cu cardul…

- Transilvania Train a ajuns la a doua editie. Peste 100 de calatori si-au petrecut vacanta in trenul turistic care i-a plimbat prin cele mai frumoase zone din Transilvania, vizitand Sighisoara, Medias, Alba-Iulia, Sebes, Sibiu si Fagaras.

- Proiectul cultural „Despre pamant. Oameni și casele lor din Banat” este o campanie de conștientizare a potențialului caselor rurale din pamant, pus la cale de Asociația REcult din Timișoara impreuna cu partenerii sai!