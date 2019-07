160 de proiecte finanțate din fondurile CJ Bihor 1.000.000 lei a avut la dispoziție Direcția in acest scop. 160 de proiecte din 177 de proiecte depuse au fost finanțate in urma evaluarii. ”17 dosare au fost respinse pentru ca nu au indeplinit criteriile art. 51 și 52 din Regulament. Toate dosarele eligibile au fost supuse evaluarii in baza unei grile de evaluare, dar cele ce nu au intrunit minimum 50 de puncte au fost respinse”, a precizat Poti Csaba, directorul Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte Bihor. Asociațiile și ONG-urile puteau aplica la trei categorii, iar in urma ședinței de evaluare din 3 iunie fondurile… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit directorului economic al municipalitații, Steliana Stanciu, plata indemnizațiilor pentru comisiile de votare la alegerile pentru Parlamentul European și pentru Referendumul Național pentru revizuirea Constituției din 26 mai se vor efectua la Casa de Cultura a Municipiului, la sala Lira,…

- Veste soc pentru echipa la care activeaza internationalul bihorean George Puscas. US Palermo, locul 3 in Serie B a fost retrogradata in Serie C din cauza neregularitatilor contabile facute de fostul patron al clubului, Maurizio Zamparini. Potrivit Gazzetta dello Sport, Anastasio Morosi, cel…

- In jurul amiezii, la picioarele calului se faceau investigații la sistemul de prindere a statuii in soclu, in vederea ridicarii și transportarii de pe actualul amplasament. „Am obținut de la Ministerul Culturii avizul pentru relocare și azi s-a dat și autorizația. Statuia va fi mutata…

- Nu va fi singurul concert de excepție pregatit de municipalitate, in programul din acest an al Rugii facandu-și loc și veteranii de la Iris, pentru amatorii de muzica rock de calitate. Ruga de la Oraș are loc intre 2 și 5 mai, in zona din fața Casei de Cultura „George Suru” și in Parcul Dragalina.…

- Organizatorii Festivalului Berii au anunțat, pe pagina de Facebook a evenimentului, perioada in care va fi organizat anul acesta, dar și numele artiștilor invitați. Pe 17, 18 și 19 mai, in parcul Eminescu din municipiu „vor curge rauri de bere”. Pe scena din parc vor urca Antonia, Blackjack, Dj Project,…

- „Daca pana acum am acordat dispozitive pentru stomii, incontinența și oxigenoterapie, bugetul permite sa acordam și asiguraților inscriși pe lista de așteptare dispozitivele de care au nevoie“, a precizat ec. Sergiu Catalin Andreș, președintele – director general al institutiei. In…

- Reamintim ca intreruperea caldurii a avut loc in cursul zilei de luni, 08 aprilie. Dupa doar patru zile, la solicitarile consumatorilor, Termoficare reia incalzirea. „Avand in vedere racirea accentuata vremii anunțata pentru perioada urmatoare și solicitarile venite din partea consumatorilor,…

- „Acestor 1600 de spectatori li se adauga alte doua tipuri de audiența: cei minimum 4000 de cititori ai variantei de print a dosarului Dilema veche dedicat Aradului (și cel puțin inca pe atiția cititori in online), precum și zecile de mii de vizualizari ale transmisiilor live și inregistrarilor conferințelor,…