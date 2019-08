Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar trei saptamani inainte de inceperea anului scolar, doua scoli din judetul Iasi se afla in imposibilitata de a-si primi elevii in clase. 120 de copii risca sa faca 10 de kilometri zilnic, pana la cea mai apropiata scoala, pentru ca spatiul in care trebuiau sa invete nu este inca terminat.

- Un copil de 15 ani și mama sa, din comuna Avram Iancu, sunt cercetați penal dupa ce minorul a fost prins la volan de polițiști. In mașina se afla și femeia, care-i daduse mașina fiului ei, sa o conduca. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 14.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni l-au…

- Peste 3.000 de spectatori au participat la cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania, Stonebird, desfasurat in comuna argeseana Corbi. Vlad Gorneanu, solistul trupei ZOB, batut de jandarmi in urma cu 13 ani dupa un meci de fotbal, a avut mai multe replici dure la adresa acestora.

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, continua generosul program Școala in satul tradițional cu o serie de ateliere interactive și un spectacol de teatru de papuși. Read More...

- Un barbat in varsta de 68 de ani din Suceava este cercetat penal pentru conducere fara permis dupa ce le-a aratat polițiștilor un carnet emis de Republica Socialista Romania, in anul 1971. Suceveanul le-a spus polițiștilor ca nu a știut ca trebuie sa-și preschimbe permisul de conducere, deși, conform…

- Fostul primar al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, suspendat din functie de prefectul judetului, Adela Muntean, in baza sentintei definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), incearca sa revina in functie si spera ca Tribunalul Sibiu ii va da castig de cauza, dupa ce a cerut, vineri,…

- In satul Ratez, din judetul Gorj, ai impresia ca ai ajuns la capatul lumii. Drumurile n-au vazut niciodata asfalt, iar de o parte si de cealalta a ulitelor, case ruinate, napadite de buruieni. In acest sat, mai locuiesc acum doar 15 familii, scrie digi24.ro. Accesul spre sat e greoi. Se face pe un…

- Peste 200 de artisti vor sustine concerte, spectacole de teatru si dans, precum si ateliere de creatie pentru copii, in perioada 7-14 iulie, in comuna brasoveana Cristian, in cadrul deja traditionalului Festival International de Cultura-Cartfest. Organizatorii au anuntat miercuri, intr-o…