Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Olt au activat planul rosu de interventie in urma unui accident rutier produs marti pe DN 65, la Priseaca, intre mai multe autovehicule, in urma caruia au fost anuntate 16 victime ranite, potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Olt, medicul…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), accidentul a avut loc pe DN 65, in localitatea Priseaca, fiind implicate 6 vehicule, respectiv un microbuz transport persoane, o autoutilitara de transport vehicule, un autotren si trei autoturisme. Din informatiile preliminare, sunt…

- Un grav accident de circulație a avut loc, in urma cu puțin timp, in județul Olt. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție."In localitatea Priseaca a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 6 vehicule , respectiv 1 microbuz transport persoane, 1 autoutilitara de transport…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Aricestii Rahtivani, judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, se intervine pentru asigurarea zonei unui accident rutier ce a avut loc la iesire din…

- Accident deosebit de grav. COD ROSU de interventie, accident cu cinci morti și 7 persoane ranite grav. Trei autoturisme implicate.video Accident deosebit de grav, in toiul nopții, pe Drumul European 581, in apropiere de localitatea Badeana din județul Vaslui, in care au fost implicate trei autoturisme.…

- Accident rutier grav in Maramureș. Doua autoturisme au fost implicate. 4 victime in urma impactului.Trafic blocat.foto Accident rutier grav in localitatea Craciunesti. Doua autoturisme au fost implicate. 4 victime cu escoriatii si atac de panica. Acționeaza 2 echipaje: EPA si SAJ MM. Interventie…

- Autoritatile din Buzau au declansat Planul rosu de interventie, luni seara, dupa ce un microbuz in care se aflau mai multe persoane a fost lovit de un tren. In microbuz s-ar fi afla, potrivit primelor informatii, 14 persoane, a caror stare nu se cunoaste deocamdata. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Un grav accident a avut loc in aceasta seara in judetul Buzau. Un microbuz de persoane a fost lovit de tren. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. Potrivit ISU Buzau, pe DN 2 B, in zona localitatii C. A. Rosetti s a produs un accident intre un tren si un microbuz cu persoane."Avand in…