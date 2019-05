16 variante de cină inspirat alese Iata ce-ți propun, sa fii exigent și mai ales atent cu cina pe care o pregatești ție și celor dragi! Ar fi bine sa o consumi inainte cu trei ore de culcare și, de preferat, sa nu consumi paine la masa de seara. Recomand painea aici, doar celor care doresc sa puna cateva kg pe ei. Daca nu este și cazul tau, ar fi bine ca cina sa fie fara paine! Ce servim la cina? Intotdeauna PROTEINA + LEGUME! Iata 16 variante de cina, sa-ți fie de folos și buna inspirație! Legume la cuptor (broccoli, conopida, dovlecel, zucchini, țelina, morcov) cu pește alb și lamaie. Legume la cuptor (sau… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

