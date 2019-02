Stiri pe aceeasi tema

- Statele reclamante considera ca masura presedintelui Trump contravine Constitutiei. In plus, impactul zidului de la frontiera cu Mexicul asupra mediului inconjurator nu a fost evaluat. Procurorul general al Californiei considera ca statul sau, la fel ca altele, au dreptul sa recurga la justitie intrucat…

- Procurorii generali dintr-o serie de state americane, respectiv New York, New Jersey, Connecticut, Illinois, Massachusetts, și Carolina de Nord, investigheaza Facebook in privința modului in care manageriaza datele utilizatorilor, scrie Engadget, care citeaza Bloomberg. Investigațiile vin in contextul…

- Un val de frig naprasnic afecteaza de zile bune nordul si estul Statelor Unite, in special regiunea Midwest. Michigan, Iowa, Indiana, Illinois, Wisconsin si Minnesota sunt cele mai afectate state din Midwest, unde s-au inregistrat deja cel putin 12 morti din cauze legate de valul de frig sau de caderile…

- In cursul anului 2018, Centenarul Marii Uniri de la 1918 a fost onorat la toate nivelurile administratiei americane. Astfel, au transmis mesaje de celebrare a unitatii romanilor, presedintele Donald Trump, secretarul de stat Michael Pompeo si membri ai Congresului SUA. De asemenea, a fost introdusa…

- George Cristian Maior: „La 100 de ani de la sprijinul acordat de presedintele Wilson, America isi reconfirma sustinerea pentru unitatea natiunii romane" In cursul anului 2018, Centenarul Marii Uniri de la 1918 a fost onorat la toate nivelurile administratiei americane. Astfel, au transmis…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a efectuat joi, 6 decembrie 2018, o vizita in statul Delaware, ocazie cu care s-a intalnit cu guvernatorul statului, John Carney, cu cei doi senatori ai acestui stat, Christopher Coons și Tom Carper, cu conducerea companiei…

- In cadrul unei vizite efectuate in statul american Delaware, pe 6 decembrie, ambasadorul Romaniei in SUA George Maior a primit premiul „SMART 2018 International Award” din partea SMART Congressional Initiative, organizatie bi-partizana, non-profit, a membrilor Congresului SUA din statele Delaware, Maryland,…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a primit premiul “SMART 2018 International Award”, din partea SMART Congressional Initiative, organizație a membrilor Congresului SUA din statele Delaware, Maryland, New Jersey și Pennsylvania, in semn de recunoaștere a leadership-ului sau in intarirea relațiilor…