16 raniti dupa ce o ambarcatiune cu turisti a explodat in Thailanda

- O ambarcatiune la bordul careia se aflau 31 de persoane a explodat, duminica, in apropierea insulei Phi Phi Le din sudul Thailandei, a declarat politia, care a precizat ca 16 persoane au fost ranite, marea majoritate turisti din China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- O barca de mare viteza a explodat în Thailanda. Ambarcațiunea. în care se aflau 31 de pasageri, a explodat, duminica, în fata insulei Phi Phi Le, din Thailanda. 14 turisti si doi membri ai echipajului au fost raniți. Sase dintre raniti sunt în stare grava, conform Reuters.…

- Smiley si Gina Pistol si-au facut bagajele dupa Revelion si au plecat in Thailanda (Vezi AICI imaginile din aeroport), unde sa se poata bucura din plin de povestea lor de dragoste. Extrem de discreti in ceea ce priveste relatia lor, cei doi au publicat imagini pe retelele de socializare, doar cu peisaje.

- Opt persoane au fost ranite usor iar un magazin Apple a fost evacuat marti in Zurich (nordul Elvetiei), din cauza unei baterii de iPhone care s-a supraincalzit, au informat surse ale politiei citate de AFP.

- La scurt timp dupa ce ispita Nicoleta le-a aratat tuturor ca si-a acoperit tatuajul facut in Thailanda alaturi de Catalin, tanarul a reactionat. Blondina a preferat sa isi acopere acel desen cu altceva, iar el s-a filmat cantand.

- Muzeul Luvru a primit 8,1 milioane de vizitatori in 2017, o frecventa in crestere cu 10,1%, dupa ce in 2016 a scazut numarul de turisti straini in Paris, a anuntat luni directorul institutiei, citat de AGERPRES si AFP.Scaderea numarului de turisti in capitala franceza a fost cauzata de atentatele…

- Doi turisti au ramas blocati, in aceasta seara, in masivul Bucegi, unde viscoleste si este ceata, salvamontistii plecand pe munte pentru recuperarea lor, durata de derulare a operatiunii fiind estimata la patru ore, informeaza agerpres.ro. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc,…

- O soba pe gaz a explodat la Brașov, de Revelion 2018. Un barbat de 58 de ani din Brasov a fost ranit, in noaptea de Anul Nou, dupa ce soba pe gaz din locuința sa, situata pe strada Avram Iancu, a explodat. Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar victima a suferit o fractura deschisa la un picior…

- foto:ProTV 140 de turiști, printre care și copii, au ramas blocați pe munte, dupa ce au aurcat de la Bușteni, Post-ul 140 de turiști au fost urcați, la Babele, de telecabina, dupa care aceasta a fost oprita apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Simona Halep a castigat astazi finala turneului demonstrativ din Thailanda, scor 6-2, 6-3 , in fata numarului 4 WTA, Carolina Pliskova. Imediat dupa terminarea partidei, Halep a postat o poza in care ii adresa adversarei sale o intrebare. Organizatorii turneului de la Hua Hin au premiat finalistele…

- Peste 35.000 de turisti petrec sarbatorile de iarna in statiunile de pe Valea Prahovei, gradul de ocupare fiind de aproape suta la suta. Cei mai multi au sosit de sambata, dar sunt persoane care incep sejurul de Craciun duminica, partiile fiind cele mai cautate, transmite corespondentul Mediafax.

- Simona Halep, surfing in Thailanda. Liderul WTA a incercat senzații tari pe apa. Inaintea meciului cu Johanna Konta de sambata, de la turneul demonstrativ din Thailanda, Simona Halep a avut timp și pentru distracții. Actualul lider in topul mondial feminin de tenis a incercat senzații tari pe apa. Simona…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti de pe o nava de croaziera s-a rasturnat în sud-estul Mexicului. Autocarul transporta 31 de turisti care coborâsera de pe un vas de croaziera american si urmau sa viziteze situl…

- Ambarcatiunile au fost interceptate in zona de coasta, in apropiere de orasele Qaraboulli si Zliten, aflate la est de capitala Tripoli. "Forte navale au salvat imigrantii, inclusiv femei si copii ... care sunt din diferite tari din zona subsahariana si araba. Sunt intre 250 si 270 de persoane",…

- Pe 15 decembrie, este Ziua internationala a ceaiului. Este a doua cea mai populara bautura din lume, dupa apa. Aceasta zi a fost marcata prima data in 2005, in India. Mai intai, festivitatile dedicate zilei ceaiului s-au desfasurat in tarile mari producatoare de ceai, precum Sri Lanka, Nepal si India.…

- Inundatiile puternice au ucis 15 persoane si au afectat peste 900.000 de oameni care traiesc in provinciile din sudul Thailandei, au anuntat marti reprezentantii Departamentului de Prevenire si Atenuare a Dezastrelor Naturale, citati de agentia de presa Xinhua. Chayapol Thitisak, directorul general…

- O familie cu un copil de 7 ani a ajuns cu mașina, vineri, intr-o rapa de circa 15 metri in zona Peștera - Padina, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Dambovița, Ciprian Vatașelu. Nimeni nu a fost ranit, jandarmii montani au intervenit…

- Melania Trump a postat pe Twitter un scurt filmuleț unde pot fi admirate noile decoațiuni de Craciun cu care a impodobit Casa Alba iar internauții au luat-o razna la scurt timp. Nu au lipsit comentariile...

- Sase tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 29 de ani, au fost raniti, intr-un accident produs luni, dimineata, pe DJ 244 A, pe raza comunei vasluiene Rosiesti, dupa ce masina cu care circulau a intrat intr-un copac de pe marginea partii carosabile, scrie AGERPRES. Citeste si: Iohannis a SEMNAT!…

- O femeie, care nu a fost inca identificata oficial, a murit duminica dupa ce un copac a cazut peste o ambarcațiune cu turiști in Pococi, provincia Limon (Caraibe), a informat Crucea Roșie din Costa Rica, preluata de agenția EFE. Accidentul s-a produs atunci când un grup de turiști…

- O explozie puternica intr-un mare oraș-port din estul Chinei a provocat duminica prabușirea unor cladiri și a facut cel puțin doi morți și doi raniți grav, potrivit autoritaților, informeaza AFP. Explozia a avut loc în jurul orei locale 9.00 (1.00 GMT) pe un "teren viran"…

- O explozie puternica s-a produs, duminica, in orasul Ningbo din estul Chinei, provocand moartea a cel putin doua persoane si ranirea a zeci de oameni, au anuntat autoritatile locale, conform AFP.

- Un atentat cu bomba a fost comis in interiorul unei moschei din peninsula Sinai, in Egipt. Potrivit agenției de știri de stat, 155 de persoane și-au pierdut viața, dupa ce presupuși militanți au detonat o bomba și au deschis focul.

- Actorul britanic Sacha Baron Cohen, cunoscut pentru rolul jurnalistului kazah Borat, s-a oferit sa plateasca amenda impusa unor turisti cehi, care au fost reținuți la Astana pentru „comportament indecent“. Pe 10 noiembrie, șase turisti cehi s-au fotografiat langa inscripția «I love Astana» imbracați…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție. „Deocamdata avem cel puțin 50 de morți” și mai mulți raniți in urma unui atac kamikaze comis marți impotriva unei moschei din orașul Mubi, a…

- Incidentul s-a petrecut duminica, in comuna Vedea judetul Arges, dupa ce oamenii legii au incercat sa opreasca, in trafic, un barbat despre care detine informatia ca nu are permis de conducere. "Primele informatii sunt ca politistii din patrula au observat un barbat care conducea un autoturism…

- Astazi, la ora 10:05, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judetului Bacau a fost anuntat telefonic, prin sistemul unic pentru apeluri de urgenta 112, despre producerea unei explozii urmata de incendiu, la parterul unui bloc de tipul P+4, in municipiul Moinești, strada Tudor…

- Un nou bilat arata ca in Iran si-au pierdut viata cel putin 207 de persoane, a declarat pentru televiziunea de stat Behnam Saeedi, un purtator de cuvant al Organizatiei Nationale de Management al Dezastrelor. El a precizat ca alti peste 1.700 au fost raniti. Autoritatile se asteapta ca bilantul sa creasca,…

- Un botoșanean a ajuns la spital cu arsuri pe fața, in urma unui accident neobișnuit. Barbatului i-a explodat masca de oxigen pe fața, dupa ce și-a aprins o țigara. Barbatul de 60 de ani, din Saveni, iși facea cura de terapie cu oxigen cand, la un moment dat, a vrut sa iși aprinda o țigara. Din cauza…

- Au caștigat patru medalii la jocurile paralimpice Invictus din Canada si au decis sa nu se opreasca aici. Vor merge mai departe. Militarii romani raniți se pregatesc pentru Invictus 2018. Urmatoarea ediție a jocurilor va fi organizata in Australia, la Sydney. Astazi a fost trimisa invitația oficiala.…

- Unul dintre cei trei mineri raniti grav în urma exploziei din Mina Uricani a murit, joi dimineata, la Spitalul de Arsi din Capitala. Barbatul avea arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului si la nivelul cailor respiratorii. "A murit în aceasta dimineata, în…

- S-a dezlantuit iadul la redactia postului de televiziune Shamshad TV, aflat in Kabul, capitala Afganistanului. Mai multi atacatori au deschis focul, iar activitatea jurnalistilor a fost oprita. Autoritatile au intervenit de urgenta pentru a pune capat masacrului.

- Un barbat a deschis focul intr-o biserica baptista din Sutherland Springs, Texas, duminica, relateaza presa americana. Potrivit BBC NEWS, cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata si alte 24 au fost ranite.

- Autoritatile, care au mobilizat zeci de echipaje de politie, pompieri si ambulante, au anuntat ca atacatorul sau atacatorii au fost neutralizati. Nu este clar, in acest moment, daca a fost vorba de unul sau de mai multi agresori. In acelasi timp, anchetatorii spun ca nu exista indicii ca ar fi vorba…

- Un accident deosebit de grav s-a petrecut in dimineata zilei de marti, 31 octombrie. O masina in care erau 5 persoane s-a rasturnat. In cazul a doua victime medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viata.

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, dezvaluie, pe pagina sa de Facebook, cum Ministerul Sanatații, condus în acea perioada de Nicolae Banicioiu, a refuzat, la doua zile dupa incendiul din Colectiv, ajutorul oferit de mai multe companii farmaceutice. Fostul ministru a primit mai multe…

- Capitala din ce in ce mai populara a Olandei, care atrage anual peste 14 milioane de vizitatori, devine tot mai creativa atunci cand vine vorba de valul de turisti care a luat cu asalt orasul Amsterdam, scrie Independent.

- Numarul persoanelor ce și-au pierdut viața in explozia urmata de un incendiu care a avut loc joi la o fabrica de artificii din Indonezia a crescut la 47, iar numarul celor raniți a ajuns la 46, a anunțat purtatorul de cuvant al poliției locale Argo Yuwono la Metro Television, informeaza Reuters.…

- Un batran de 83 de ani, din municipiul Huși, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce i-a explodat in fața cazanul in care facea rachiul. In urma investigațiilor, medicii au constatat ca barbatul a suferit arsuri de gradele II și III pe un sfert din suprafața corpului. Incident nefericit pentru un…

- Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca accidentul s-a produs pe sensul Brasov-Ploiesti, fiind implicate 5 persoane, din doua autoturisme si duba care transporta hartie igienica. In urma impactului, doi cetateni de nationalitate israeliana au fost raniti si transportati…

- Cinci persoane au fost ranite sambata dimineata, in zona Rosenheimer Platz din centrul orasului Munchen din Germania, in urma mai multor atacuri cu arma alba. Politia a retinut un suspect. Motivele atacului nu sunt cunoscute deocamdata. Viata niciuneia dintre victime nu este in pericol, potrivit autoritatilor.

- Au platit vacanțe exotice și excursii de lux in Elveția sau Marea Britanie, dar au ramas cu ochii sub soarele Romaniei. Dupa ce directorul de la Omnia Turism s-a sinucis, peste 8 mii de vacanțe au fost anulate.

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, sustine ca romanii plecati in vacante cu agentia Omnia nu intampina probleme: pentru un grup din Thailanda s-a gasit solutia repatrierii, insa, spune el, multi dintre turisti au reusit sa-si plateasca singuri cazarea. Ministrul sustine ca nu exista in prezent…

- 80 de români sunt blocați în Thailanda și Egipt, dupa ce Omnia Turism nu le-a platit cazarea. Firma are datorii de 1,6 milioane de lei, iar patronul s-a sinucis din cauza problemelor financiare.

- Un atac cu bomba soldat cu 18 raniti a fost comis in provincia sudica turca Mersin, informeaza Reuters. 17 dintre raniti sunt ofiteri de politie, arata sursa citata. Autoritatile au anuntat ca atacul este unul terorist si ar fi fost comis de militantii kurzi.

- 12 persoane au fost ranite in explozia unei bombe la trecerea unui vehicul de poliție marți la Mersin, un important oraș port in sudul Turciei, informeaza Reuters și AFP, citand canale de televiziune și agenții de presa turce.

- Se va intampla in Thailanda, unde oficialitatile au decis ca, de luna viitoare, cei care fumeaza pe 20 dintre cele mai atragatoare plaje din tara vor suporta o amenda de 3000 de dolari sau, mai rau, pana la un an de inchisoare. Interzicerea fumatului vine dupa un progam de salubrizare, in urma caruia…