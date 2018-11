Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul din Targoviste a izbucnit la un depozit de deseuri electrocasnice din municipiu. Aproape 15 tone de deseuri, printre care frigidere si masini de spalat, au ars, a anuntat ISU Dambovita. Pompierii s-au luptat timp de o ora cu flacarile, folosind patru autospeciale. La fata locului a ajuns…

- Muncitorii care lucrau la decolmatarea canalului Muresel au descoperit sambata o bomba de aruncator, iar dupa ce oamenii au sunat la 112 la fata locului a ajuns echipa pirotehnica din cadrul ISU Arad care a gasit alte 13 bombe, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Au gasit obuze in timp ce sapau un sant. Cativa muncitori de la compania "MoldovaGaz" au descoperit, in aceasta dimineata, in timpul unor sapaturi, doua proiectile.Incidentul a avut loc in localitatea Magdacesti din raionul Criuleni.

- Prefectul de Argeș le mulțumește primarilor și forțelor de ordine. Fara incidente in timpul referendumului. Prin intermediul unui comunicat de presa, prefectul de Argeș, Emilian Dragnea, le mulțumește tuturor primarilor argeșeni pentru organizare in secțiile de votare, dar și structurilor județene ale…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau a fost solicitata sa intervina miercuri, 5 septembrie, in localitatea Gavanesti, comuna Sageata, pentru a detecta si dezamorsa munitie ramasa din al doilea razboi mondial. Ajunsi la fata locului, pirotehnistii…

- Trupurile a doua fete, una de 16 ani si cealalta de 19 ani, înecate marti în Dunare, sunt cautate de scafandrii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvânt al ISU Braila, lt.

- Mai multe proiectile din Al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite in curtea unei familii din localitatea Stanca din judetul Botosani, a declarat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, munitia a fost descoperita de proprietarul…