16 octombrie, minutul 1: acordarea subvențiilor pentru agricultori Aflat in Mehedinți unde a asistat la repunerea in funcțiune - dupa 15 ani! - a Statiei de pompare Pristol si Salcia, in urma unei investitii de 600.000 de lei, pentru alimentarea cu apa a 5.530 de hectare de terenuri agricole, ministrul Agriculturii, Petre Daea s-a referit la ceea ce constituie un veritabil eveniment pentru aproape o jumatate de milion de fermieri: situatia subventiilor care vor fi acordate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), incepand cu data de 16 octombrie. „Au incheiat controlul pe data de 1 octombrie, iar acum APIA poate sa dea subventiile in data… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

