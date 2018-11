Stiri pe aceeasi tema

- Liceul cu Program Sportiv “Florin Fleșeriu” Sebeș continua seria balurilor pentru boboci, in școlile din Alba. Vineri, 23 noiembrie, de la ora 17.00, 15 elevi, proaspat intrați pe bancile liceului, se vor lupta pentru titlurile de Miss și Mister. Evenimentul are loc la Centrul Cultural Lucian Blaga…

- La Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul ”din Alba Iulia, in „lupta” pentru caștigarea titlului de Miss și Mister Boboc 2018, au intrat 12 tineri. Pentru a caștiga cel mai ravnit titlu al liceului, cei 12 elevi de clasa a IX-a vor avea de trecut prin mai multe probe pregatite de organizatori. Tema…

- Balul Bobocilor 2018, la Colegiul Național ”HCC” din Alba Iulia, in 16 noiembrie. Voteaza cei mai frumoși boboci, intrați in lupta pentru Miss și Mister. Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia continua seria balurilor in Alba Iulia. Vineri, 16 noiembrie, de la ora 18.00, 16 elevi,…

- Joi, 1 noiembrie, la restaurantul ”Mercur Lux”, s-a desfașurat Balul Bobocilor de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Simion Stefan” din Alba Iulia. Șuvaina Ariana și Koncz Darius au demonstrat celor prezenți ca sunt cei mai frumoși și inteligenți “boboci” și au primit titlurile de Miss și Mister…

- In ”cursa” pentru caștigarea titlului de Miss și Mister Boboc 2018, la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, au intrat 12 tineri. Pentru a caștiga cel mai ravnit titlu al liceului, cei 12 elevi de clasa a IX-a vor avea de trecut prin mai multe probe pregatite de organizatori. Tema balului de…

- Balul Bobocilor 2018 organizat de elevii de la Colegiul Tehnic ”Apulum” din Alba Iulia se va desfașura joi, 8 noiembrie. Pentru titlurile de Miss și Mister se vor lupta in acest an 5 perechi de boboci, proaspat intrați pe bancile liceului. Competitia se va desfasura pe scena Casei de Cultura a Studenților,…

- In ”cursa” pentru caștigarea titlului de Miss și Mister Boboc 2018, la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, au intrat 14 elevi. Pentru a caștiga cel mai ravnit titlu al liceului, cei 14 elevi de clasa a IX-a vor avea de trecut prin mai multe probe pregatite de organizatori. Tema…

- Colegiul National „Horea, Closca si Crisan Alba Iulia” va gazdui in perioada 2-4 noiembrie 2018 prima conferinta de tip ONU - ”Model United Nation”. Evenimentul este organizat de catre 10 elevi de liceu, sustinuti de catre Asociatia „Forum Apulum”.