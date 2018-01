Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Oltenia anunța ca magistrala de apa potabila Izvarna _Craiova s-a spart in cursul zilei de azi, din care motiv va sista furnizarea apei reci in mai multe localitați din județul Gorj și Dolj. Avaria s-a produs in ...

- Peste 350 de localitati din 18 judete sunt nealimentate cu energie electrica, joi dupa-amiaza, iar traficul fluvial este in continuare inchis, au anuntat reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Peste 12.000 de pompieri, politisti si jandarmi actioneaza in teren cu peste 4.000 de mijloace…

- Incepand cu ora 16,30, la nivelul statiei de tratare si pompare Palas din municipiul Constanta s au inregistrat numeroase fluctuatii si caderi detensiune. In aceste conditii, livrarea apei se face cu presiuni scazute catre abonatii deserviti, cei din cartierele Energia, Baba Novac, CET,Viile Noi, Medeea,…

- In jurul orei 14,00 a revenit tensiunea la sursele de apa de la Tortomanu si Dulcesti si s a reluat alimentarea cu apa in aceste localitati.La Furnica, General Scarisoreanu si Baneasa s a sistat furnizarea apei potabile, sursele si statiile de pompare au ramas fara tensiune de laprimele ore ale diminetii,…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu am inregistrat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu…

- Drumul National 67 C Novaci - Ranca a fost inchis, miercuri seara, din cauza viscolului puternic, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutier (CNAIR). Si DN 7 este inchis la ora transmiterii acestei stiri, la kilometrul 218, din cauza poleiului.Potrivit datelor furnizate…

- In mai multe localitați din județul Gorj, precum Targu Jiu a fost inregistrat in urma cu puțin timp fenomenul de “ploaie inghețata”. Ion Tudor, șeful Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu, a declarat ca s-a intervenit cu material antiderapant, pentru ...

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea – vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vizeaza…

- Din cauza frigului, capacitatea Centrului Social de Urgenta pentru persoanele fara adapost din Ploiesti a fost depasita. Seful Centrului Social de Urgenta din Ploiesti, Romeo Facalet, a declarat, marti, ca in noaptea de luni spre marti 56 de persoane au cerut gazduire, iar capacitatea institutiei…

- Sute de ulmi din Padurea Cring, unde se afla cel mai mare parc al Buzaului, au fost taiați dupa ce au fost macinați de o ciuperca asiatica impotriva careia specialiștii nu au leac. Vestea proasta este ca taierile vor continua, vestea buna este ca boala nu afecteaza și alți copaci, in afara ulmilor.…

- Explozia s-a produs, luni, la o teava de gaze dintr-un parc de sonde petroliere din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Deflagrația a fost extrem de puternica, fiind urmata de un incendiu. Din fericire, angajații au reușit sa se evacueze in timp util. Aproximativ 10 autoturisme aflate…

- Incendiu teribil la sediul Transgaz, din comuna Hurezani, judetul Gorj, dupa ce o conducta Petron s-a spart. Flacarile a izbucnit dupa ce o conducta ce apartine Petron s-a spart, iar focul a cuprins...

- Situatie critica pentru mai multi locuitori din Navodari. Oamenii au fost nevoiti sa stea mai bine de sapte ore fara curent si, implicit, fara caldura, din cauza unei avarii. Revoltati, localnicii unui bloc au sunat de zeci de ori la compania de distributie a curentului electric, insa, de fiecare data,…

- Locuitorii de pe strada Sanatatii nr. 24 si strada Florilor din Baia Mare raman fara apa joi, 11 ianuarie, pana la ora 14.00 ca uramre a unei conducte sparte. Fara apa vor ramane joi si locuitorii din Piata Libertatii din Sighetu Marmatiei, pana la ora 12.00, din cauza unei conducte sparte. “Ne cerem…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – independente de voința noastra. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Data Ora…

- Clujul imobiliar e cel mai scump din tara, dar e in top la vanzarile de apartamente Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate anul trecut in Romania a fost 627.802, dintre care 19,8% numai in Bucuresti si Ilfov, arata datele transmise miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara…

- 15 judete - Maramures, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Brasov, Harghita, Covasna, Satu Mare, Gorj, Olt, Dolj, Arges, Mehedinti, Valcea si Dambovita - se afla marti dimineata sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Mai multe strazi și cartiere din municipiul Blaj sunt, sambata, intre orele 8.30 și 14.00, fara apa potabila, din cauza unei avarii la o conducta. S-a sistat furnizarea apei potabile in cartierele Tiur, Ciufud-Izvoarele, Berc și parțial Veza (strada Gheorghe Lazar, Eftimie Murgu și Zorilor), in vederea…

- Mai multe strazi din unele cartiere ale municipiului Blaj sunt, astazi, 30 decembrie 2017, intre orele 8.30 și 14.00, fara apa potabila, din cauza unei avarii la o conducta. S-a sistat furnizarea apei potabile in cartierele Tiur, Ciufud-Izvoarele, Berc și parțial Veza (strada Gheorghe Lazar, Eftimie…

- 80 de pasageri au ramas blocati pe Aeroportul din Amsterdam. Cursa TAROM cu care ar fi trebuit sa ajunga acasa a fost anulata, din cauza unor defectiuni. Avionul trebuia sa decoleze la ora 20, ora locala. Pasagerii au fost anuntati ca, din cauza unei defectiuni, cursa a fost a anulata. Oamenii s-au…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben de ninsori si vant puternic emise duminica pentru judetele Buzau, Prahova, Arges, Dambovita si Dolj, unde, la altitudini de peste 1.700 de metri, vantul va avea intensificari ce pot depasi la rafala 100 de kilometri pe ora. Codul galben pentru zona de…

- Pana in 2023, judetul Galati va fi alimentat la reteaua de apa potabila in proportie de 100% in mediul urban si de 89% in mediul rural, putand fi dat drept exemplu de buna practica la nivel national in privinta accesarii de fonduri pentru realizarea de sisteme de alimentare cu apa potabila si de colectare…

- Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani terminase tura la restaurantul unde lucra și se indrepta spre casa, unde o aștepta iubitul ei. Insa la stația de metrou Dristor a fost impinsa in fața trenului de o femeie necunoscuta. Alina a murit pe loc in urma multiplelor traumatisme craniene și faciale. Conform…

- Oamenii, cu buchete de flori in mana s-au deplasat la bustul Regelui Mihai. In fruntea coloanei de oameni s-au aflat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI. Conducerea PSD Dolj a reușit sa se adune astazi, astfel ca tot ce reprezinta consilierii locali,…

- Bazinele hidrografice afectate sunt: Desnatui, Motru, Gilort, Olt – afluenti bazin mijlociu si inferior, Arges – bazin superior, Ialomita, Buzӑu – bazin superior si Putna, potrivit hidrologilor. Sunt asteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de inundatii, care va intra in vigoare vineri, la ora 18.00, si va fi valabila pana duminica, la ora 10.00, pentru opt bazine hidrografice. Bazinele hidrografice afectate sunt: Desnatui, Motru,…

- Optsprezece judete sunt, vineri, sub avertizare cod galben de ceata, din cauza careia vizibilitatea este redusa local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila pentru judetele Botosani, Neamt, Suceava pana la…

- Angajatorii au 26.830 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, iar cele mai putine in Suceava, Vrancea si Bacau, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). La nivel naţional, cele…

- O familie din Lugoj a obtinut in instanta o hotarare judecatoreasca prin care obliga Primaria sa mute o conducta de gaz. Proprietarii imobilului de pe strada Viorelelor se tem de ce e mai rau si astfel au solicitat ca judecatorii sa intervina. Dupa mai multe infatisari instanta a decis ca administratia…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), ala nivel național sunt înregistrate 26.757 locuri de munca, în data de 22 noiembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Mai mulți pasageri care se aflau într-un avion ce avea ca ruta Londra - Las Vegas, au avut parte de cel mai groaznic zbor. Unii dintre ei și-au spus poveștile pe retelele de socializare, spre groaza internautilor. Una dintre pasagere pe nume Nicole Lightbody a povestit prin intermediul…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 24.814 locuri de munca, în data de 20 noiembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt isponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu,…

- Circulația rutiera pe DN 66 Targu-Jiu-Bumbești-Jiu-Petroșani (Defileul Jiului) este ingreunata miercuri dimineața din cauza unei stanci cazute pe carosabil, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, Andrei Lazar. Potrivit sursei citate, incidentul…

- „Punere in garda pentru omenire: al doilea avertisment”. Aceasta este semnalul de alarma solemn pe care mai mult de 15.000 de oameni de știința din 184 de țari l-au publicat luni 13 noiembrie in revista BioScience. Ei cer actiuni concrete si rapide de protectie a mediului, in conditiile in care, la…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit avertizarea Cod galebn de ceata pentru judetele Dolj, Olt, Gorj si Mehedinti,pana la ora 12.00. Pana la acea ora se va semnala ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 metri si izolat sub ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) prelungit sambata atentionarile nowcasting Cod galben de ceata pentru judetele Gorj, Olt si Dolj, pana la ora 14. Potrivit meteorologilor,...

- Peste 80 de mii de oameni din judetele Gorj si Dolj nu vor avea apa potabila vreme de o saptamana din cauza unei avarii. Apa a fost oprita azi dimineata si va fi repornita abia lunea viitoare, seara.

- Furnizarea apei potabile in 16 comune și orașe din județele Gorj și Dolj este intrerupta de luni dimineața, timp de o saptamana, pentru remedierea unei avarii la conducta de transport Izvarna - Craiova, a anunțat, printr-un comunicat de presa, SC Compania de Apa Oltenia SA. Potrivit sursei…

- Cele mai multe vânzari de imobile au fost înregistrate, în primele zece luni ale anului 2017, în București – 65.963. În primele zece luni ale anului 2017 au fost înregistrate, în toata țara, 512.935 de vânzari, conform datelor de la Agentia…

- Ca urmare a unei avarii survenite astazi, 2 noiembrie 2017, la grupul electrogen care alimenteaza Statia de Pompare Bifurcatie Cumpana, alimentarea cu apa a localitatii Cumpana s a intrerupt, in jurul orei 11.30.Echipele RAJA intervin in acest moment, estimandu se ca in aproximativ doua ore defectiunea…

- Ca urmare a unei avarii pe conducta de transport a apei Izvarna – Craiova, produsa in zona orașului Rovinari, SC Compania de Apa Oltenia S.A a intrerupt furnizarea apei potabile, in intervalul 31.10.2017 ora 18:00 pana in data de 01...

- S-a intamplat zilele trecute. Barbatul și-a parcat mașina pe str. Aurel Candea, pe unul dintre locurile destinate Consulatului Regatului Țarilor de Jos. S-a dus la sediul Poliției Locale sa-și ridice procesul verbal, dar a parcat și acolo ilegal. „Un cetațean din Dolj a fost sancționat…

- Mai multe localitați din Alba vor ramane fara apa potabila, pe data de 31 octombrie. SC APA CTTA SA anunța ca va lua aceasta masura pentru a permite efectuarea unor lucrari in zona podului peste raul Mureș, de la Oarda. ”Urmare a unor lucrari la Sistemul Zonal de Alimentare cu apa ( FIR II, zona […]…

- La o saptamana de cand mascații din Gorj și Dolj au descins in Valea Jiului pentru a ridica de acolo doi indivizi care, impreuna cu un al treilea, au dat mai multe spargeri la bancomate din Targu Jiu și Craiova, hoții au...

- Atunci cand cineva drag este bolnav și are nevoie de o rugaciune, e bine sa știm cateva lucruri pe care nu toți creștinii le știu. Suferințele sunt inevitabile in viața, ele fiind vazute de oameni cu credința de Dumnezeu ca incercari. Protoiereul Valerian Crecetov a vorbit despre ce ar trebui sa facem…

- BNS, proteste in București și alte 29 de județe, pe 23 octombrie. Membrii de sindicat ai Blocului Național Sindical (BNS) picheteaza luni, 23 octombrie, sediile prefecturilor din 29 de județe și sediul Guvernului din București, potrivit unui comunicat al BNS. Aceasta acțiune se inscrie in calendarul…

- Sarbatoare frumoasa la Ungheni. Pe 14 octombrie, oamenii, atat din oraș, cat și de la sate, s-au bucurat din plin de roadele si frumusetea toamnei. Asta, pentru ca aici a avut loc Festivalul recoltei, vinului si promovarii traditiilor nationale, devenit deja o frumoasa traditie si organizat an de an…

- Vesti bune pentru cei 39 de producatori de tomate din Gorj care au accesat programul national. Oamenii vor avea mai mult timp la dispozitie sa-si valorifice productia pentru a primi cei 3.000 de euro din partea statului. „O veste buna este ca...