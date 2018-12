Cine domina topul vizualizarilor pe YouTube in Romania

Show-urile de televiziune si spectacolele de stand-up comedy sunt cele mai vizionate materiale video pe YouTube in 2018, in Romania, in timp ce videoclipurile cu artisti precum 5Gang, Dorian Popa si Lino Golden se regasesc in Top 10, arata statistica publicata joi de Google Romania. Conform… [citeste mai departe]