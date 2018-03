Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii galateni l-au condamnat in prima instanta la 16 ani de inchisoare pe un sofer de TIR din Belarus, pentru tentativa de omor, ultraj, conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului, dupa ce in urma cu an a lovit doi biciclisti si mai multe masini, agresand…

- Un sofer de TIR din Belarus care a provocat haos, in urma cu aproape un an, pe strazile Galațiului, a fost condamnat la 16 ani de inchisoare. Barbatul, beat crița, cu o acoolemie de 2 la mie, a lovit cu mastodontul doi biciclisti și mai multe masini și l-a agresat pe unul dintre politistii aflați in…

- Brutski Stsiampkouski Siarhei (30 de ani) a fost gasit vinovat de tentativa de omor, doua infractiuni de ultraj, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului.

- Brutski Stsiampkouski Siarhei (30 de ani) a fost gasit vinovat de tentativa de omor, doua infractiuni de ultraj, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului.

- Fostul prim procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Vasile Popa, a fost condamnat la inchisoare cu executare. In acelasi dosar, medicul Gabriel Mihalache, fostul sef al Serviciului de Medicina Legala Bihor a fost achitat.

- 225 de ani de inchisoare este pedeapsa record pe care a primit-o Ovidiu Rusu, un barbat din Radauți, acuzat de escrocherii, dupa ce i-au fost contopite mai multe mai multe condamnari. Chiar din celula penitenciarului, individul a reușit sa obțina bani de la mai multe persoane, pe care le-a pacalit,…

- Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au prins in flagrant o persoana in timp ce oferea 700 de lei unui politist. Persoana…

- Ofiteri de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au prins in flagrant o persoana in timp ce oferea suma de 700 lei unui politist, pentru…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA), Serviciul Judetean Galati, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au prins in flagrant un agent de politie din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Galati. Potrivit…

- Un agent de politie din Galati este cercetat pentru luare de mita și trafic de influența, dupa ce a fost prins in flagrant luand mita 500 euro pentru a introduce un telefon mobil și o cartela SIM in incinta penitenciarului. Politistul, care ar mai fi luat si o alta mita de 1.500 de euro in acelasi scop,…

- Primarul comunei Belis, din judetul Cluj, Viorel Matis (PSD), este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj dupa ce ar fi dat mita unui jurnalist, edilul fiind prins in flagrant, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, Nicolae Moldovan,…

- Un primar din Cluj a fost prins în timp ce mituia un jurnalist. Este vorba despre primarul din Beliș, Viorel Matis (PSD), care este cercetat de procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul Cluj, fiind prins în flagrant. Purtatorul de cuvânt…

- Un primar din Cluj a fost prins în timp ce mituia un jurnalist. Este vorba despre primarul din Beliș, Viorel Matis (PSD), care este cercetat de procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul Cluj, fiind prins în flagrant. Purtatorul de cuvânt…

- Barbatul din comuna galateana Pechea, suspectat ca si-a ucis, joi, pe strada, fosta iubita cu mai multe lovituri de cutit, pentru ca aceasta nu mai voia sa se impace cu el, dupa ce s-a intors la sotul ei si la cei doi copii, a fost retinut si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva…

- Barbatul din comuna galateana Pechea suspectat ca si-a ucis fosta iubita cu mai multe lovituri de cutit in gat a fost retinut si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. Potrivit anchetatorilor, barbatul ar fi urmarit-o joi dimineata pe femeie in timp ce aceasta se ducea la lucru.…

- Verdict definitiv in dosarul in care Diana Lilia Bandrabur, medic psihiatru in cadrul Sectiei Exterioare de Psihiatrie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost trimisa in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- NEWS ALERT Ioan Bene, retinut in Italia. Exista sanse sa-si ispasesca pedeapsa in peninsula Omului de afaceri Ioan Bene, dat in urmarire internaționala pentru ca s-a sustras incarcerarii dupa ce a fost condamnat definitiv pentru fapte de corupție, a fost gasit in Italia. Conform reprezentantilor…

- Barbatul de 60 de ani din comuna Mera, care a fost la un pas de a viola o fetita de 10 ani, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare pentru infractiunea de tentativa la viol. Decizia a fost luata vineri de magistratii de la Judecatoria Focsani si nu este definitiva. Contestatie pot…

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Vecinii au anuntat autoritatile, iar Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, Calin Dumitrescu,…

- Un fost procuror al Parchetului Tribunalului Constanta a fost condamnat vineri de Curtea de Apel Constanta la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. El a fost judecat pentru ca a cerut 500 de euro pentru a interveni intr-un dosar legat de infractiuni la regimul circulatiei,…

- Falsul avocat a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta pentru exercitarea fara drept a unei profesii. Barbatul reprezenta in fata instantelor diferite persoane sau societati comerciale.

- Tanarul retinut pentru uciderea unui barbat, gasit injunghiat cu peste 20 de lovituri de cutit si incendiat intr-o cladire dezafectata din municipiul Galati, a fost arestat preventiv, marti, pentru o perioada de 30 de zile. Tribunalul Galati a emis, marti, la propunerea Parchetului, un mandat de…

- Tribunalul Galati a emis, marti, la propunerea Parchetului, un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele lui Valentin Budescu, tanarul de 26 de ani care a fost retinut, dupa ce a recunoscut in fata anchetatorilor ca el este cel care l-a injunghiat de mai multe ori pe barbatul de aproximativ…

- Un om al strazii a fost gasit injunghiat si incendiat, in Galati. Agresorul, un tanar care l-a injunghiat cu peste 20 de lovituri de cutit si incendiat intr-o cladire dezafectata din municipiul Galati, a fost arestat preventiv, marti, pentru 30 de zile. Tribunalul Galati a emis, marti, la propunerea…

- Tribunalul Galati a emis, marti, la propunerea Parchetului, un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele lui Valentin Budescu, tanarul de 26 de ani care a fost retinut, dupa ce a recunoscut in fata anchetatorilor ca el este cel care l-a injunghiat de mai multe ori pe barbatul de aproximativ…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au identificat un barbat de 26 ani, banuit de savarsirea infractiunii de omor, informeaza IPJ Galati. Potrivit anchetatorilor, la data de 03 februarie a.c., ora 22.30, un apel la numarul…

- Un barbat de 26 ani, om al strazii, a fost retinut de procurori si va fi prezentat marti instantei cu propunere de arestare preventiva, pentru uciderea persoanei fara adapost gasita injunghiata si incendiata intr-o farmacie dezafectata dintr-un cartier al municipiului Galati, a declarat purtatorul de…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate, a declarat, marti, ca a fost identificat un tanar fara adapost, care a recunoscut ca l-a injunghiat de mai multe ori pe barbatul gasit decedat la sfasitul saptamanii trecute intr-o cladire dezafectata. "Este…

- "Este vorba despre un om fara adapost, cu varsta intre 45 si 50 de ani, descoperit injunghiat si incendiat in municipiul Galati, pe strada Lebedei, intr-o casa dezafectata", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate. Parchetul a deschis…

- Un om al strazii, cu varsta intre 45 si 50 de ani, a fost gasit fara suflare, injunghiat si incendiat, intr-o casa dezafectata din municipiul Galati. Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor si fac cercetari pentru identificarea agresorului. „Este vorba despre un om fara adapost, B.F., cu varsta…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni la inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost dat in urmarire dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat in Penitenciarul Gherla. Avocatul sau sustine ca barbatul este plecat in concediu.…

- Politistii si procurorii fac cercetari dupa ce, sambata, o pacienta de 29 de ani a murit la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad. Potrivit unor surse medicale, tanara a fost adusa in stop cardio-respirator de catre doi barbati. Acestia nu au spus de cat timp…

- Cantareata columbiana Shakira, in varsta de 40 de ani, ar putea risca doi ani de inchisoare, dupa ce administratia fiscala spaniola a cerut Parchetului sa intenteze proces cantaretei, sub acuzatia de frauda fiscala.

- Celebra cântareața Shakira este acuzata de frauda fiscala în Spania. Fiscul a cerut Parchetului sa îi intenteze un proces cântaretei columbiene, pe care o acuza ca nu a declarat venituri de zeci de milioane de euro din perioada 2011-2014.Potrivit autoritatilor,…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Andrei Lazar, a declarat ca barbatul a agresat fizic, miercuri, un elev in varsta de 14 ani. Dupa audieri, procurorul de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, a dispus retinerea suspectului pentru lovire sau alte violente, amenintare si port…

- Opt case din comuna prahoveana Calugareni au fost incendiate in ultimele saptamani, politistii deschizand o ancheta si intocmind un cerc de suspecti, unul dintre acestia fiind depistat, au informat vineri reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Purtatorul de…

- Magistratii Tribunalului Constanta s au pronuntat azi intr un dosar in care mai multe persoane au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. Potrivit unor surse apropiate anchetatorilor, cei in cauza, noua la numar, i ar fi determinat pe crescatorii de animale…

- Un barbat, de 42 ani, din localitatea galateana Ivesti, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce, in noaptea de Revelion, si-a batut crunt fiica, de sapte ani, cu o coada de topor, a declarat joi, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Oana Hancu. Potrivit sursei…

- Tribunalul Galati a prelungit arestul preventiv cu 60 de zile in cazul lui Brutski Stsiampkouski Siarhei (30 de ani), acesta fiind acuzat de patru tentative la omor, doua infractiuni de ultraj, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului.

- Tribunalul Galati a contopit o pedeapsa de 8 luni de inchisoare, primita pentru conducerea unui vehicul fara permis, cu pedeapsa de 4 ani de inchisoare la care fusese condamnat un traficant de persoane, Iulian Obreja, un infractor extrem de periculos, cunoscut pentru barbarismul cu care isi trata victimele.

- 30 de ani de inchisoare pentru criminalul unui fost primar din Lunca Muresului este sentința data de Tribunalul Alba. Barsony Gligor, barbatul acuzat ca l-a omorat, in 2016, pe fostul primar din Lunca Muresului, Ioan Rusu , a fost condamnat, miercuri, de Tribunalul Alba, la 30 de ani de inchisoare cu…

- Dumitru Nicolae Burduja, un polițist din Filipeștii de Targ, a fost condamnat de Tribunalul Prahova la trei ani și patru luni de inchisoare cu executare. Polițistul a fost acuzat de luare de mita, abuz in serviciu și fals intelectual. Decizia Tribunalului nu este una definitiva. Polițist a fost deferit…