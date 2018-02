16-18 februarie / Fericiri de Weekend: slana, fotbal, licitatie old cars, frica de adevar

Stiri pe aceeasi tema

- In Bucuresti s-au vandut 4.931 de imobile, urmat de Iasi cu 2.431 si Cluj cu 2.374. Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioada sunt Olt – 274, Salaj – 217 si Tulcea – 185. Numarul ipotecilor, la nivel national, in luna ianuarie 2018, a fost de 16.316, cu 5.406 mai mare fata de luna…

- În luna ianuarie 2018, au fost vândute, la nivelul întregii tari, 39.482 de imobile, cu 16.315 mai multe decît în ianuarie 2017, cele mai multe în Bucuresti, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. În Bucuresti s-au vândut…

- Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, Astra, Viitorul, Dinamo, CSMS Iași și FC Botoșani se lupta pentru trei locuri de play-off. Dupa ultima etapa, in care s-a impus contra Chiajnei, 4-3, Dinamo a urcat pe locul 6, luand locul celor de la FC Botoșani, care a pierdut cu CSMS Iași, 0-1. …

- Universitatea Craiova s-a impus ieri seara, cu 1-0, in fața formației Sepsi Sfantu Gheorghe. Antrenorul alb-albaștrilor, Devis Mangia, a recunoscut ca Baluța și colegii sai nu au avut o misiune ușoara, dar se bucura pentru cele trei puncte caștigate.

- NOUTATE Sambata, 17 februarie 2018, ora 11.00, la Centrul ”Mihai Eminescu” din Barlad, are loc conferinta cu tema „Violenta in istoriografie si literatura”. Invitati sunt conf. univ. dr. Emanuela Ilie, sef catedra la Facultatea de Litere /Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iasi, care va prezenta „Violenta…

- Sfantului Mucenic Haralambie, aparatorul de ciuma, ii sunt inchinate in tara noastra mai multe biserici, ca urmare a evlaviei oamenilor fata de el si ca o consecinta a marilor epidemii care au infricosat Tarile Romane de mai multe ori in istoria lor. In Bucuresti, Galati, Iasi, Turnu Magurele ...

- STEAUA - CFR CLUJ 2018 LIVE VIDEO: "Acum e vorba de CFR și Dinamo pentru ca urmeaza meci cu CFR și dupa aia cu Dinamo. Deci e o practica, probabil se dorește sa aiba un efect psihologic, deci nu știu. Dar cunoaștem acest lucru, nu ne mai impresioneaza, nu ne afecteaza și nici nu ne intereseaza prea…

- Gigi Becali, patronul FCSB, l-a criticat pe Razvan Burleanu, președintele FRF, și pe cei din conducerea Federației Romane de Fotbal. "Burleanu conduce intr-un stil tiranic. E ca tiranul care a scris o carte, nu știu acum cum il cheama. Am uitat... Machiavelli. El și cei de la FRF dorm cu cartea lui…

- Leo Grozavu a semnat cu ACS Poli Timișoara. Conferința de prezentare are loc la ora 13.30. Ionuț Popa și-a reziliat ieri contractul cu ACS Poli , iar banațenii l-au instalat azi pe Leo Grozavu. In poza postata de cei de la ACS Poli, Grozavu este incadrat de președintele Radu Birlica și de impresarul…

- In urma actiunii, la care au participat 92 de politisti, acestia au dat 541 de sanctiuni contraventionale, dintre care 290 au fost pentru viteza, 14 depasiri neregulamentare, si doua pentru alcool. Au mai fost ridicate 56 de permise de conducere, iar valoarea totala a amenzilor a fost de 267.945 lei.…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat luni programul partidelor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Gaz Metan vs Asta Giurgiu va deschide "balul", pe 27 februarie. Derbiul CS U Craiova vs Dinamo se va disputa pe 1 martie, de la ora 20:30.

- Universitatea Craiova a facut un meci mare ieri seara, in „Groapa“, in fața lui Dinamo. Oltenii i-au dominat pe „caini“, au ignorat arbitrajul șmecheresc al lui Hațegan și au condus de doua ori pe tabela de marcaj, irosind alte ocazii ...

- Intersectia de la Cotnari ramane una dintre cele mai aglomerate din Iasi. Fusesera lunile trecute diverse propuneri de la soferi si de la autoritati pentru fluidizarea circulatiei, insa nu s-a luat inca o decizie. Se venise chiar si cu ideea unui sens giratoriu in zona. Traficul pe care il vedeti in…

- Tinerețea și performanța academica sunt spectaculoase, mai ales cand merg impreuna. In sensul unor astfel de formulari sunt numeroase repere. Unul este creionat la ediția din 4 februarie 2018 a emisiunii ”Weekend cu prieteni”. Este vorba despre Simona Ciobotarescu, doctoranda la Facultatea de Inginerie…

- Masuri de ordine la meciul de fotbal Dinamo – CSU Craiova. 150 de jandarmi vor fi cu ochii pe suporteri. Cele doua galerii se urasc de moarte, astfel ca se așteapta un meci tensionat. Jocul este programat duminica, ora 20.45. Iata comunicatul Jandarmeriei: ”Peste 150 de jandarmi vor asigura…

- Alexandru Ionița I a marcat pentru Aris Limassol. Echipa romanului este pe locul 13, penultimul. Prima liga din Cipru cuprinde 14 formații, iar ultimele doua echipe retrogradeaza automat. In etapa a 22-a, Aris a dispus aseara, in deplasare, de Ethnikos Achnas, ultima clasata, cu un scor categoric: 4-0.…

- Sapte dintre cele mai apreciate documentare de la Astra Film Festival vor putea fi urmarite la Iasi in perioada 2-4 februarie la Casa de Cultura din Parcul Copou. Productiile sunt aduse la Iasi de catre Caravana Astra Film on Tour, publicul avand ocazia sa vada, in premiera, filme cu o cariera festivaliera…

- Campioana en titre a Romaniei, FC Viitorul, are ca prim obiectiv in sezonul 2017 2018 al Ligii 1 calificarea in turneul play off, adica situarea intre primele sase echipe la finele sezonului regulat, din care mai sunt de jucat patru etape. In acest moment, FC Viitorul e in obiectiv, ocupand pozitia…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, ca derbiul Dinamo – Steaua, din etapa a XXV-a a Ligii I, se va disputa in data de 18 februarie. Meciul va avea loc cu incepere de la ora 20.45, pe Arena Nationala.Programul celorlalte partide din etapa a XXV-a va fi anuntat la 29 ianuarie,…

- Noua orase, printre care Chisinau, sint interesate sa gazduiasca Supercupa Europei din anul 2020, a anuntat luni Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA). Noua federatii nationale s-au aratat interesate de organizarea Supercupei Europei din 2020. Au fost propuse urmatoarele stadioane: Arena Nationala din…

- ”Houston, avem o misiune!” Formularea este parte a unei replici a celebrului film artistic ”Apollo 13”, ce a acoperit ca subiect a treia misiune umana a NASA dezvoltata cu intenția de a aseleniza. Se intampla in aprilie 1970, iar in zilele noastre, o noua misiune, de aceasta data, de afaceri și cu puternica…

- Urmariti declaratiile facute in direct de primarul Mihai Chirica pe teme de interes general: "Sistemul de iluminat public va ajunge in proprietatea municipiului Iasi. Aceasta rascumparare a unui bun public care trebuia sa fie de la bun inceput al iesenilor ne va permite avansarea unor proiecte de modernizare…

- Clubul bucureștean de fotbal CS Cadet și-a schimbat numele in Academia Reghecampf, iar agentul de jucatori Anamaria Prodan va fi președintele onorific al acestei echipe. GSP.ro a vorbit cu Niculae Iliescu, managerul general al Academiei Reghecampf, care a dat mai multe detalii legate de acest proiect…

- Meteorologii prognozeaza vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, astfel ca sâmbata, de Boboteaza, și duminica, de Sfântul Ioan, maximele vor atinge chiar și 15 grade în unele zone ale țarii, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanții Administrației Naționale de…

- Ultimele prestatii ale celor de la BCM U Pitesti au cam incins spiritele la clubul FC Arges, club ce finanteaza si echipa de baschet. Primaria Municipiului Pitesti face eforturi substantiale pentru ca echipa sa beneficieze de cea mai buna finantare. Cu un buget de un milion de euro anual, echipa…

- Un fost campion national la box, in varsta de 63 de ani, a fost gasit mort in masina sa, intr-o parcare dintr-un centru comercial din Iasi. Barbatul s-ar fi sinucis, taindu-si venele, si a lasat si un bilet de adio in care ii cere iertare mamei sale.Fostul campion national la box Viorel Soroceanu…

- FCSB e numai una. Trupa lui Gigi Becali este cel mai bine clasata echipa din Romania in clasamentul mondial al cluburilor. Intr-o ierarhie data publicitatii inainte de Craciun, in clasamentul mondial al cluburilor de fotbal, echipele din Romania apar abia dupa locul 150. Iar asta se intampla in conditiile…

- Antrenorul ACS Poli Timisoara, Ionut Popa, a declarat, luni, dupa remiza cu Dinamo, scor 0-0, ca el le acorda nota 10 jucatorilor sai la istorie si 8 la fotbal, pentru partida cu formatia "alb-rosie"."Din ultimele sapte partide jucate, am pierdut un singur meci, la Cluj, se stie in ce conditii…

- Gigi Becali a reacționat dupa ce Victor Pițurca a declarat ca patronul FCSB nu se pricepe la fotbal și ca a vrut sa-l dea afara pe Nicolae Dica. Omul de afaceri l-a provocat pe Pițurca sa cumpere Dinamo și sa investeasca in "Ștefan cel Mare" pentru a-și masura forțele amandoi. "E urat ce a zis Pițurca?…

- Antrenorul Universitații Craiova, Devis Mangia, a admis ca meciul cu CFR Cluj a fost unul tensionat, dar ca se bucura enorm pentru punctele obținute și pentru atmosfera creata de cei aproape 27.000 de olteni. Vezi conferința de presa de dupa ...

- Fundația Serviciilor Sociale Bethany are deosebita placere de a va invita miercuri, 13.12.2017, incepand cu ora 11:00, la conferința de presa in care face bilanțul activitații pentru anul in curs și marcheaza incheierea oficiala a proiectului „Centru de consiliere și sprijin pentru copii și tineri cu…

- Echipa din Copou a deschis scorul in min. 24, in urma unui autogol al lui Thiaw, care a alunecat și a trimis in proprie poarta dupa centrarea lui Andrei Cristea. * * Dupa victoriile fostei campioane Astra Giurgiu și actualei campioane Viitorul Constanța, dar și a infrangerii de aseara a lui FC Botoșani,…

- Un nou protest împotriva guvernarii PSD a avut loc, duminica seara, la Cluj-Napoca, la care au participat peste 1.000 de persoane.Protestatarii s-au întâlnit, în jurul orei 18.00, pe Bulevardul Eroilor unde au facut scandari împotriva alianței de guvernare.Dupa…

- CSMS IASI - ASTRA LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. LIVE STREAM TELEKOM SPORT. Echipa antrenata de Flavius Stoica se afla, momentan, pe locul 8 in clasament, cu 24 de puncte, la 7 distanta de primul loc de play-off. Dar o victorie cu Astra le-ar mari sperantele celor de la Iasi. CSM Poli a demonstrat…

- Analistul Basarab Panduru a analizat jocul lui Dinamo din partida cu U Cluj din Cupa (1-1, 3-1 dupa penalty) și a criticat in termeni nemiloși jocul echipei lui Miriuța. "Care e diferenta dintre Goga si Rivaldinho? Care e diferenta dintre Geo Florescu si mijlocasii lui Dinamo? Care a fost diferenta…

- Universitatea Craiova a susținut joi o conferința de presa, in care antrenorul Devis Mangia, ajutat cu traducerea de secundul Daniel Pirvu, și mijlocașul Hristo Zlatinski au prefațat partida cu FC Viitorul, care va avea loc sambata, de la ora 20.45, ...

- FCSB a ajuns la doua infrangeri consecutive in campionat, dupa infrangerea de azi cu Astra, scor 0-2, și cea de la Iași, scor 0-1, din etapa trecuta. Ultima data cand Steaua a pierdut doua meciuri la rand in campionat a fost in etapa a 19-a a ediției 15/16, cu Dinamo și Astra. La finalul meciului cu…

- Gudalajara, Mexic – ecoul inca se mai pastreaza in urechile celor care au fost martori indirecți la participarea naționalei de fotbal a Romaniei la Campionatul Mondial desfașurat in țara nord americana. Se intampla in 1970, iar cronicele consemnau a patra prezența a țarii noastre la competiția internaționala.…

- Schimbarea liderului, ca urmare a infrangerii FCSB la Iasi si a victoriei CFR la Dinamo a radicalizat intr-un fel lupta la varf, cu opt etape inainte de incheierea sezonului regulat, indiferent de complicatiile care vor fi generate, cu siguranta, de controversata regula a injumatatirii punctelor. Deocamdata,…

- Liga I Etapa a 19-a: vineri, 24 noiembrie: ora 18.00: Juventus – Concordia, ora 20.45: FC Botoșani – Universitatea Craiova; sambata, 25 noiembrie: ora 18.00: FC Viitorul – ACS Poli Timișoara, ora 20.45: Dinamo – Poli Iași; duminica, 26 noiembrie: ora ...

- In cadrul conferintei se vor prezenta si dezbate atat legislatia in vigoare in ceea ce priveste utilizarea si accesul cainilor ghizi in spatiile publice, in mijloacele de transport in comun, cat si utilitatea acestora in ceea ce priveste independenta si integrarea socio-profesionala a nevazatorilor.…

- Lucian Sanmartean n-a mai evoluat nicaieri din luna mai, dar e aproape de revenirea in prima divizie din Romania. La 37 de ani si 8 luni, Lucian Sanmartean vrea sa revina in fotbal, chiar in Liga 1. Anuntase ca se retrage de la echipa nationala. I se si organizase un moment festiv, cand a dat lovitura…