1.594 de tineri admişi la şcolile de poliţie au depus Jurământul Militar 1.297 de tineri care au fost admisi la Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina si 297 care au intrat la Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca au depus, astazi, Juramantul Militar. Astazi, 21 decembrie, 1.594 de tineri, admisi la scolile de politie, au depus Juramantul Militar. Dintre acestia 1.297 de elevi vor urma cursurile Scolii de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina, iar 297 se vor pregati la Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca. Cei mai multi dintre elevi, 882, sunt baieti, restul fiind fete. Pe parcursul scolii, acestia isi vor… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, siguranta cetatenilor europeni si fenomenul migratiei temele intalnirilor bilaterale avute de ministrul Carmen Dan cu omologii din Bulgaria, Marea Britanie si Germania.Intalnirile au avut loc in marja Consiliului JAI, desfasurat la Bruxelles,…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut marti, la Bruxelles, intrevederi cu secretarul general al Consiliului UE si cel al Parlamentului European (PE), Jeppe Tranholm-Mikkelsen si Klaus Welle, si cu presedintele Comisiei buget din PE, Jean Arthuis, fiind discutat contextul…

- Politia Romana, prin Centrul Informatic, anunta ca vineri (in jurul orei 11.00) se circula in coloana in zona localitatii Comarnic, pe DN1. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna intreruperea circulatiei…

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia feroviara este oprita pe Magistrala 400 intre localitatile Toplita si Gheorgheni, la kilometrul 170+921 metri, la iesirea din statia Subcetate Mures, in judetul Harghita, din cauza unei fisuri aparute la sina de cale…

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca, incepand cu ora 08:00, au fost reluate manevrele in Portul Midia. Tag-uri Institutii: CentrulINFOTRAFIC Transporturi Comunicat de presa

- Ultimul raport MCV va deveni unul din subiectele cele mai viu disputate in viitoarele confruntari politice. Promite sa fie un cap de pod al campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. Ce este acest MCV a explicat cat se poate de scolareste ministrul Justitiei. La intrarea Romaniei in Uniunea…

- "Cel mai grav este faptul ca Victor Negrescu este Ministrul care a lucrat pentru pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei semestriale a Consiliului UE de la 1 Ianuarie - ce mesaj transmitem noi la Bruxelles prin demisia sa? Si marti vom avea aprobata in Parlamentul European o rezolutie extrem…

- Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, participa astazi si maine la reuniunile Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Uniunii Europene si ale EUROGROUP in format extins, care vor avea loc la Bruxelles. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, pe agenda Consiliului…