Elena Udrea, atacată dur chiar de ziua ei

"Citesc titlurile din presa și văd ca Madam Udrea figurează in mai toate, cu povesti din detenție, urări de Craciun pt adversari, analize politice, in fine, cu de toate pentru toți ... Oare realizează ca dorința ei bolnavicioasa de a se afla in centrul atenției este, in buna măsura, responsabila de tot ce a patit?… [citeste mai departe]