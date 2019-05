Aproape 15.000 de pompieri, politisti si jandarmi intervin in zonele afectate de vijelii și inundații. Un cod galben și avertizari pentru mai multe județe sunt in vigoare pana marți seara, la ora 23. Angajații Ministerului Afacerilor Interne acționeaza pentru inlaturarea efectelor produse de vremea severa, se arata intr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. „Avand in vedere fenomenele hidrometeorologice care se manifesta in aceasta perioada in mare parte a tarii, 14.700 de pompieri, politisti si jandarmi, cu 4.600 de mijloace tehnice, sunt in serviciul operativ, asigurand misiunile…