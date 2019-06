15.000 de euro nerambursabili pentru fermele mici din teritoriu APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATA M 2.1/2A „Sprijinirea fermelor mici din teritoriu” Numarul de referința al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2019 M2.1/2A: 19.06.2019 – 22.07.2019 Asociația Grupul de Acțiune Locala Inima Giurgiului Țara Neajlovului și a Calniștei anunța lansarea in perioada 19.06.2019 – 22.07.2019, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru masura M2.1/2A „Sprijinirea fermelor mici din teritoriuˮ. 1.Data lansarii apelului de selecție : 19.06.2019 2.Masura lansata prin apelul de selecție, cu tipurile de beneficiari eligibili 2.1Masura lansata : Masura 2.1/2A: „Sprijinirea… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

Sursa articol si foto: stirigiurgiu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dunarea a atins cota de inundatii de 640 de centimetri, marti, la Giurgiu, in toate localitatile riverane fluviului de pe raza judetului fiind instituit serviciul de permanenta la primarii si activate comitetele locale de interventii. „Cotele fluviului Dunarea au atins in aceasta dimineata cota de inundatii…

- ISU Giurgiu anunta, marti dimineata: „In perioada 03.06.2019 ora 05.00 – 04.06.2019 ora 10.00, s-a intervenit cu 9 ASAS, 4 APIC, 2 ACI, 18 motopompe, 4 ofițeri și 75 subofițeri (permanent la locul intervenției) pentru evacuarea apei din 47 case și 81 gospodarii dupa cum urmeaza: 1. Uzunu – 2 case, 2…

- GAL VALEA CLANIȚEI anunța prelungirea sesiunii de depunere proiecte nr. 1/2019, pe masura M2.1/2A, pe perioada 24.05 – 21.06.2019. in Eveniment / on 23/05/2019 at 10:39 / Anunț prelungire apelul de selecție a proiectelor nr. 1/2019 pentru masura: M2.1/2A „Performanțe economice…

- Anunț prelungire apelul de selecție a proiectelor nr. 1/2019 pentru masura: M2.1/2A „Performanțe economice imbunatațite pentru fermele din teritoriu” in Eveniment / on 23/05/2019 at 10:39 / Anunț prelungire apelul de selecție a proiectelor nr. 1/2019 pentru masura: M2.1/2A „Performanțe…

- In data de 15.03.2019 a avut loc la sediul Gal Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Calniștei o acțiune de promovare – informare cu privire la activitatea defașurata. La eveniment au participat 15 persoane din comunitațile din cadrul GAL, personalul GAL și reprezentanți OJFIR Giurgiu. Grupul de…

- ANUNȚ DE PRELUNGIRE A APELULUI DE SELECȚIE Masura M5/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate in teritoriul GAL Numarul de referința al sesiunii de selecție a proiectelor: 2/2018 M5/6B: 26.06.2018 – 30.04.2019, prelungit pana in data de 28.06.2019 Data publicarii: 28.03.2019…

- Anunț privind deschiderea apelurilor de selecție a proiectelor pentru masurile: M1/1A – Sprijin pentru activitați demonstrative și acțiuni de informare in teritoriul M2/2A – Dezvoltarea fermelor mici in vederea deschiderii spre piața Numarul de referința al sesiunii de selecție a proiectelor: Apelul…

- APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATA M 3.4/6B „SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA LOCALITAȚILOR DIN CADRUL GAL” Numarul de referința al sesiunii de selecție a proiectelor: 1 / 2019 M3.4/6B: 02.04.2019 – 10.05.2019 Masura lansata, cu tipurile de benefiiari eligibili ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA ”INIMA…