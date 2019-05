Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite intentioneaza sa trimita trupe suplimentare in Orientul Mijlociu, pentru a asigura securitatea trupelor deja desfasurate in regiune, a anuntat seful Pentagonului, Patrick Shanahan.

- Statele Unite nu vor razboi cu Iranul, dar vor reactiona adecvat daca vor fi atacate obiective americane, a declarat marti seara secretarul de Stat Mike Pompeo dupa întrevederea cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza Mediafax."În mod absolut, noi nu vrem razboi cu…

- Secretarul interimar al Apararii din SUA, Patrick Shanahan, a prezentat un plan care prevede trimiterea a 120.000 de militari americani in Orientul Mijlociu in cazul amplificarii tensiunilor cu Iranul, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.In cursul unei reuniuni desfasurate…

- Statele Unite vor trimite nava de asalt amfibiu USS Arlington și o baterie de aparere antiaeriana Patriot in Orientul Mijlociu pentru a contracara amenințarile venite din partea Iranului. Anunțul a fost facut vineri de oficialii Departamentului Apararii. Pentagonul a precizat care sunt armele ce vor…

- Statele Unite vor trebui sa mențina forțe militare în Afganistan, pentru misiuni de combatere a terorismului, pâna la încheierea insurgenței, a declarat generalul american Joseph Dunford, seful Statului Major Interarme, sugerând ca prezența militara americana în Afganistan…

- Iranul a denuntat luni drept o stire veche trimiterea unui portavion militar american in Orientul Mijlociu, la o zi dupa anuntul facut de Washington, potrivit agentiei de presa iraniene Tasnim, relateaza AFP. Consilierul prezidential pentru securitate nationala John Bolton a anuntat duminica "desfasurarea…

- Generalul Kenneth "Frank" McKenzie a preluat joi in mod oficial conducerea operatiunilor Pentagonului in Orientul Mijlociu, regiune in care Statele Unite sunt angajate militar in doua conflicte - Siria si Afganistan -, transmite joi AFP potrivit Agerpres. In cursul unei ceremonii prezidate…

- Statele Unite nu intentioneaza sa ceara aliatilor sa achite costul bazelor americane de pe teritoriile lor, plus 50%, a declarat joi secretarul interimar al apararii, Patrick Shanahan, Comisiei pentru Serviciile Armate din Senatul SUA, transmite agentia dpa. "Nu vom gestiona o afacere,…