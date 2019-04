Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de gazduire in regim de urgenta destinat victimelor violentei domestice, Casa INVICTA, se va inchide incepand cu 1 Mai 2019. Primaria Capitalei a decis sa nu mai dea fonduri centrului pe motiv ca are buget de ”subzistenta” si abia isi permite sa-si plateasca salariatii.

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a creat un ghid online pentru persoanele care vor sa iasa dintr-o situatie de abuz. Ghidul cuprinde sfaturi despre cum pot victimele sa isi faca un plan de siguranta inainte sa plece, ce pot face dupa ce au plecat, precum si sfaturi pentru cei care vor…

- Victimele violentei domestice au fost lasate la mana agresorilor, acuza organizatiile membre in reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor. Asta dupa ce municipalitatea a intrerupt finantarea serviciilor de gazduire si consiliere pentru victimele violentei domestice din Bucuresti,…

- Ceremonia a avut loc la Palatul Victoria, in prezența prim-ministrului Viorica Dancila și a altor membri ai Cabinetului. Proiectul „VENUS – impreuna pentru o viața in siguranța": Finanțat din: Programul Operațional Capital Uman Valoare: 11 mil. euro Perioada de implementare:…

- 1500 de lei lunar, bani de chirie platiti de Primarie. Vezi ce acte trebuie depuse din aceasta luna Primaria Capitalei acorda un sprijin financiar de 1500 de lei pentru plata chiriei victimelor violenței in familie. CGMB a aprobat programul pilot „Impreuna!” și estimeaza circa 50 de cazuri lunar. Victimele…

- Primaria Capitalei va asigura plata chiriei, pana in suma de 1.500 de lei, persoanelor care sunt victime ale violenței domestice. Un proiect de hotarare in acest sens a fost aprobat in unanimitate marți, in ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), și va fi pus in aplicare de Direcția…

- Politistii din cadrul IPJ Constanta au emis in ultimele 24 de ore doua ordine de protectie provizorii. Potrivit IPJ Constanta, la data de 28 ianuarie a.c., ora 00.00, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au fost sesizati telefonic de catre o femeie, in varsta de 28 de ani, din Constanta, care a relatat…