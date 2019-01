Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.600 de familii din 7 localitati din judetul Harghita au ramas luni fara curent electric, din cauza ninsorilor abundente si a vantului puternic. Potrivit ISU Harghita, sunt nealimentate cu energie electrica localitatile Varsag, Sicasau, Liban, Bilbor, Recea, Hagota si Chileni.…

- Un numar de 15.000 de gospodarii din 20 de localitati sunt in continuare nealimentate cu energie electrica, duminica dimineata, in judetul Buzau. Potrivit Biroului de presa al Prefecturii Buzau, 10 linii el...

- Prefectura Judetului Buzau anunta ca peste 16.000 de abonati Electrica se afla in bezna, de cateva ore. Si in municipiu sunt gospodarii fara curent la orele serii. Avariile au fost produse de viscolul puternic.

- Vremea s-a schimbat radical in ultimele ore in toata tara si specialistii au emis chiar avertizari meteo de Cod Galben de ninsori, vant puternic si depuneri de gheata! Mai mult decat atat, temperaturile vor scadea mult sub pragul minim. Din cauza acestor fenomene, autoritatile au luat deja masuri. Unde…

- Vremea s-a stricat serios in sudul și sud estul Romaniei, iar ninsorile care au inceput sa cada in ultimele ore ar putea sa le prelungeasca elevilor din zonele afectate minivacanța de Sfantul Andrei.

- Vremea rea a pus stEpanire pe Romania xi iatE cE deja au fost inchise cateva xcoli. }n judetul Galati directorii de la o xcoalE xi douE colegii au informat Inspectoratul ~colar cE au suspendat cursurile luni xi marti.

- Aeroporturile bucurestene operau luni dimineata in conditii de iarna, fiind inregistrate intarzieri de pana la 30 de minute la decolarea aeronavelor, pentru degivrare, potrivit reprezentantilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti.

- Cinci persoane și-au pierdut viața, vineri, in Italia, dupa ce vremea rea s-a intors in peninsula și mai multe regiuni au fost afectate de ploi torențiale, furtuni puternice și alunecari de teren. Vremea rea a provocat haos si distrugeri in nordul Italiei, in special in provincia din nord-est Belluno.…