- Aproape 100 de incendii de vegetatie au izbucnit luni in nordul Spaniei, intetite de vanturi puternice si temperaturi deosebit de ridicate, care reprezinta un fenomen rar in aceasta regiune a carei clima este de obicei umeda, informeaza AFP. Aproximativ 300 de pompieri si militari, ajutati…

- Grupuri de activiști au blocat autostrazi în partea de nord-est a Spaniei, în timp ce 12 politicieni sunt judecați pentru declarația de independența a Cataloniei din 2017, transmite Reuters. Autoritațile relateaza ca 11 autostrazi din Catalonia au fost afectate de proteste. Poliția…

- In jur de 50 de incendii de vegetație au izbucnit in nordul Spaniei, iar peste 700 de pompieri au fost detașați sa intervina pentru stingerea flacarilor. Autoritațile cred ca focul a fost pus intenționat, scrie EFE. "Un numar de 48 de incendii erau active la sfarsitul zilei. In cursul zilei de duminica…

- Peste 700 de persoane luptau duminica seara impotriva a aproximativ 50 de incendii - intre care unele ar fi de origine infractionala - in nordul Spaniei, au informat autoritatile regionale, relateaza AFP.”Patruzeci si opt de incendii sunt in continuare active la sfarsitul zilei. In cursul…

- Autoritațile din Spania au facut public rezultatul autopsiei lui Julen Rosello, copilul de 2 ani care cazut intr-un put ingust si adanc din sudul Spaniei, pe 13 ianuarie. Corpul lui Julen Rosello prezinta un "leziuni cerebrale traumatice severe" și "poliatraumatisme compatibile cu caderea", potrivit…

- 19 grade, soare. In departare se vede marea, de un albastru calm, dar aici sunt munți taioși și rai. Și o groapa mare, cat sa inghita un copil de 2 ani. Reporterul Libertatea se afla in locul spre care, de 8 zile, sunt ațintiți ochii intregii lumi. Pentru ca de 8 zile, intr-un sat din sudul Spaniei…

- Membrii echipei de salvatori vor avea nevoie de inca doua zile pentru a ajunge la un baietel in varsta de 2 ani, ramas blocat incepand de duminica intr-un put adanc din sudul Spaniei, a anuntat joi un expert care ia parte la operatiune, citat de Reuters. Autoritatile si-au exprimat speranta ca baiatul…

- Un copil de doi ani din apropiere de Malaga, Spania, a cazut intr-un puț ingust, iar echipele de salvatori incearca de peste 24 de ore sa ajunga la el, scrie BBC News. Salvatorii din sudul Spaniei incearca sa gaseasca un baiat in varsta de doi ani care a cazut intr-un puț de sonda adanc de 100 de metri…