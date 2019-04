Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect transfrontalier, initiat de Universitatea din Craiova si vecinii de la sud de Dunare, va fi finantat cu 350.000 de euro, care vor fi folositi pentru promovarea a 75 de manastiri din Bulgaria si Oltenia.

- Aflat la cea de-a cincea ediție, proiectul "Promotori pentru democrație europeana", organizat de Biroul Parlamentului European in Romania in parteneriat cu Group of the European Youth for... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Arad. Unul dintre cei mai apreciati piloti de raliuri din Romania, Vali Porcisteanu vine la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Este unul dintre cei mai buni piloti de raliuri din Romania. Are la activ mai multe titluri de campion si vicecampion national de raliuri si a participat la mai…

- Simona Patruleașa prezinta știrile Kanal D de 12 ani, iar acum a vorbit pentru prima oara despre relația cu colegii ei și despre cat de mult conteaza cariera pentru ea. “Au fost 12 ani extraordinari pentru Kanal D, dar și personal, pentru fiecare dintre noi, cei care lucram la Kanal D. Ma bucur ca vin…

- * Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza, vineri, 1 martie, campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2019, ultima zi de depunere fiind 15 mai, a anuntat, luni, institutia. * Romania si-a propus ca, pana la finele acestui an, sa atraga fonduri europene in…

- Rompetrol Rafinare, parte a Grupului KMG International, a inregistrat in 2018 performanțe operaționale remarcabile pentru cele doua rafinarii – Petromidia Navodari și Vega Ploiești, dar și pentru Divizia de Petrochimie de pe platforma industriala Midia, pe fondul creșterii volatilitații pieței de profil,…

- Municipiul Alba Iulia, in calitate de partener transnational in cadrul proiectului „The impact of the euroscepticism on the construction of Europe”, din cadrul Programului „Europa pentru Cetateni”, va invita sa participati, in data de 15 februarie 2019, incepand cu orele 12.30, in Amfiteatrul A9 al…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a transmis sambata, cu ocazia implinirii a 25 de ani de la semnarea de catre Romania a Document al Parteneriatului pentru Pace (PfP), un mesaj in care aminteste ca acesta a fost "unul dintre episoadele definitorii ale carierei" sale diplomatice si politice,…