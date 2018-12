15 sfaturi ca să fii un bărbat puternic. Nu te-ai fi gândit la punctul 8 Iata la ce ar trebui sa fii atent pentru a fi un barbat puternic: 1. Zambeste! Prima impresie se creeaza in numai 3 secunde. Incepe cu dreptul si zambeste. Nu numai ca vei crea o impresie de barbat puternic, insa iti vei imbunatati si starea ta de spirit si pe a celui din fata ta. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca zambetul contribuie la intarirea sistemului imunitar si la reducerea tensiunii arteriale. 2. Fa lucrurile cu pasiune 2. Facu Un barbat puternic face totul cu pasiune. Gandeste-te la lucrurile care iti placeau in copilarie. Inca te mai incanta? Daca da, esti pe drumul cel bun. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC Nu te poti desfasura in voie in mediul ostil in care te afli astazi. Ai in jur numai critici care-ti pandesc toate miscarile, sefi severi care abia asteapta sa te prinda cu vreo greseala si, in asemenea conditii, nu poti da randament. Nu poti lucra eficient cand cineva iti…

- Un barbat cu dubla cetatenie, romana si moldoveneasca, a fost retinut in Vama Albita, intrucat autoritatile din Franta au emis pe numele sau un mandat de arestare, el avand de executat o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare, informeaza News.ro.Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- In data de 07.11.2018, in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, s a prezentat pentru efectuarea formalitatilor specifice trecerii frontierei, cetateanul roman I.I., in varsta de 40 de ani, domiciliat pe raza judetului Vaslui, pasager intr un autoturism, inmatriculat in Romania.Cu…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost transportat in stare grava la spital dupa ce masina pe care o conducea, marca VW Golf, a fost lovita de un alt autoturism. S-a intamplat ieri, in jurul orei 14.30, pe drumul national 17A, care face legatura intre Radauti si Marginea.Un autoturism marca Golf ...

- Leul s-a depreciat semnificativ, marti, 2 octombrie, atat in fata euro cat mai ales in fata dolarului american. De altfel, euro se apreciaza si in regiune, insa scade in raport cu dolarul american, fapt care a dus si la un curs leu/dolar cu mult peste...

- Un buzoian de 41 de ani este de negasit de aproape trei luni. Viorel Lucian Gaman a disparut pe data de 8 iulie, in timpul unei drumetii montane din Busteni spre Caraiman, traseu ales de el pentru a ajunge la Moeciu de Sus, unde era asteptat de iubita sa. Potrivit unei avocate, cunostinta a disparutului,…

- Un barbat in varsta de 70 de ani a fost ranit la cap și picior, dupa ce caruța in care se afla a fost lovita puternic de o mașina. Accidentul a avut loc azi-noaptea, in satul Peresecina din raionul Orhei. Carutasul transporta mai multi saci cu struguri.

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat, care a incercat sa iasa din tara cu fiica sa minora, folosind o procura notariala falsa. Ieri, in jurul orei 14.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac - Nagylak, s-a prezentat pentru a iesi din tara un barbat in varsta de 42 de ani, calatorind…