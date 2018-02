Stiri pe aceeasi tema

- Cine castiga finala Eurovision Romania? Finala Selectiei Nationale Eurovision va avea loc duminica seara in cadrul unui spectacol organizat in premiara la Sala Polivalenta din Bucuresti. Show-ul va fi transmis live de TVR, iar telespectatorii au astfel ocazia sa isi voteze preferatul, iar unul din concurenti…

- Vreti ca Alexia & Matei sa reprezinte Romania la Eurovision Song Contest 2018? Ii puteti vota duminica, de la ora 21:00, in direct pe TVR1, in Finala Eurovision Romania 2018. Intr-un show care ne va tine pe toti cu sufletul la gura pana in ultimul moment, publicul va alege cine va urca pe scena Eurovision…

- La capatul celor cinci show-uri ale semifinalelor Selectiei Nationale, o premiera in istoria Eurovision Romania, 15 piese vor concura duminica, pe scena Salii Polivalente din Bucuresti. Intr-un show care ne va tine pe toti cu sufletul la gura pana in ultimul moment, publicul va alege cine va urca pe…

- Ilinca Bacila, urca duminica, pe 25 februarie, pe scena Salii Polivalente din Bucuresti in cadrul finalei Eurovision Romania 2018. Membra juriului de anul acesta, care a reprezentat Romania la Eurovision 2017, alaturi de Alex Florea, cu piesa „Yodel It!“, a pregatit un moment special pentru in care…

- A inceput numaratoarea inversa pentru concurentii Eurovision. Maine seara, publicul va alege castigatorul Selectiei Nationale. La Sala Polivalenta, artistii repeta pentru show-ul de duminica. Laura Fronoiu ne aduce mai multe detalii.

- Ilinca Bacila, finalista Romaniei la Eurovision Song Contest 2017, urca duminica, pe 25 februarie, pe scena Salii Polivalente din Bucuresti. Talentata artista, care ne-a cucerit cu piesa “Yodel It!”, va sustine un show extraordinar in cadrul finalei Selectiei Nationale, care va putea fi vizionata incepand…

- Sambata seara Moldova va decide pe cine trimite sa ne reprezinte tara la Eurovision Song Contest 2018, ce se va desfasura in Lisabona, Portugalia.Dupa auditiile live, din cele circa 40 de dosare depuse la concurs, in finala nationala s-au calificat 16 piese.

- In finala Eurovision Romania 2018 de duminica vor evolua 15 concurenti, iar telespectatorii vor fi singurii care decid cine ne va reprezenta tara la editia din acest an a competitiei internationale, care se va desfasura la Lisabona in luna mai. „Adevarul“ va prezinta prestatiile live ale finalistilor…

- – interpretul de muzica populara și-a ras mustața pentru a se transforma in faimoasa artista – aceasta a privit momentul cu mare haz din fața televizorului Interpretul Anton Achiței este prezent pe scena muzicala de mai bine de patruzeci de ani, iar de-a lungul carierei sale a compus peste 100 de cantece…

- Mai sunt cateva ore pana la marele show Eurovision de la Sighisioara. In aceasta seara are loc ultima semifinala a Selectiei Nationale. Juriul va alege ultimele 3 melodii, care vor participa la finala de la Bucuresti, din 25 februarie.

- Sezonul cu numarul opt al emisiunii „Romanii au talent“, de la ProTV, a debutat in forta, fiind marcat de momente spectaculoase puse in scena de cupluri de acrobati carismatici, dar si de momente emotionante care au reusit sa-i impresioneze pe cei patru membri ai juriului. Andra a apasat butonul auriu…

- Cea mai titrata televiziune de știri din Europa, Euronews, a vorbit despre recordul stabilit de artiștii care au cântat la 100 de metri sub pamânt, în timpul semifinalei Eurovision din Salina Turda. ”Concurenții din semifinala Eurovision 2018…

- Claudia Andas, Feli si Tiri au castigat cea de-a patra semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminica seara la Salina Turda, la 90 de metri sub pamant, marcand o premiera in istoria concursului international, prin locul de organizare.

- Eurovision in Salina Turda. Repetiții pe scena montata la 90 de metri adancime FOTO Salina Turda din judetul Cluj gazduieste duminica semifinala Eurovision Romania. Scena este amplasata in mina Rudolf, la o adancime de aproape 90 de metri. Scena din galeria Rudolf a Salinei de la Turda este…

- Un ofiter al serviciilor de informatii din Portugalia, arestat in mai anul trecut pentru spionaj in beneficiul Rusiei, a fost condamnat joi la sapte ani de inchisoare de catre un tribunal din Lisabona, relateaza AFP. Justitia portugheza apreciaza ca a demonstrat ca Frederico Carvalhao Gil…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere astazi, 8 februarie 2018, cu E.S. Fernando Teles Fazendeiro, ambasadorul Republicii Portugheze in Romania. Cu aceasta ocazie președintele Senatului l-a felicitat pe E.S. dl Fernando Teles Fazendeiro pentru numirea ca ambasador in…

- Mai sunt doar doua zile pana la semifinala Eurovision Romania de la Craiova, iar pregatirile pentru show au intrat pe ultima suta de metri. Inainte de startul repetitiilor pentru al treilea spectacol al Selectiei Nationale, organizatorii au sustinut o conferinta de presa in Sala Mare a Primariei Municipiului…

- Camera de Comert Timis și Primaria Timișoara organizeaza in perioada 17-21 aprilie 2018, o misiune economica multisectoriala in orașul Porto din Portugalia. „Evenimentul s-a nascut urmarea intalnirii conducerii CCIAT și a delegației de afaceri timișene cu E.S. Doamna Ioana BIVOLARU, Ambasorul Romaniei…

- Constantin Cobalean, tinarul campion și antrenor la lupte libere din Calarași, va participa și in acest an la ”Eurovision 2018”. Piesa pe care o va interpreta se numește ”Numai tu”. [caption id="attachment_35546" align="alignleft" width="300"] Constantin Cobilean[/caption] Atat versurile, cat și muzica…

- Primaria Lisabonei primeste luni in mod oficial stafeta din partea Kievului pentru organizarea editiei de anul acesta a concursului de muzica Eurovision, care se va desfasura pentru prima data in Portugalia dupa victoria in 2017 a lui Salvador Sobral, relateaza EFE, scrie agerpres.

- Andra se pregatește intens de noul sezon „Romanii au talent“ și de spectacolele pe care le va susține la Sala Palatului, pe 23 și 24 februarie. In acest context, ea ne-a dezvaluit așteptarile in legatura cu evenimentele importante ce o așteapta, dar și cele mai mari temeri ale ei. Andra, incepe…

- Pregatirile pentru al doilea show din Selecția Naționala Eurovision au inceput in Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara. Actrița Diana Dumitrescu, prezentatoarea Eurovision 2018, a vorbit in emisiunea Perfect Imperfect despre pregatirile pentru spectacolul de duminica dar și despre misiunea…

- Artistii Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, traiesc o frumoasa poveste de dragoste si se bucura de fiecare moment petrecut impreuna. In aceasta perioada, cei doi indragostiti petrec o vacanta de vis in Portugalia. Dupa o perioada incarcata si aglomerata, Culita Sterp i-a facut o mini-vacanta…

- Duminica, 21 ianuarie, la finalul unui show inedit organizat pe scena Teatrului Municipal din Focsani, juriul Eurovision Romania a anuntat, in direct la TVR 1, TVR International si TVR Moldova, primii trei concurenti care s-au calificat in Marea Finala. Alexia & Matei, Echoes si Eduard Santha merg mai…

- O actrita si un fost concurent la Eurovision vor prezenta show-urile semifinalelor si finalei din 25 februarie. Iata despre cine este vorba. Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu vor fi gazdele semifinalelor si finalei nationale Eurovision 2018. Cei doi artisti vor prezenta show-urile semifinalelor – 21 ianuarie,…

- Cezar Ouatu revine pe scena Eurovision Romania. Alaturi de frumoasa actrița Diana Dumitrescu, artistul va prezența show-urile Selecției Naționale. Prima semifinala va fi duminica, la Focșani. Show-ul va fi transmis de TVR 1, TVR International si TVR Moldova si pe TVR+, de la ora 21.00.

- Cezar Ouatu prezinta Eurovision Romania 2018. Cezar Ouatu, artistul care a reprezentat Romania la Eurovision 2013, si Diana Dumitrescu vor fi gazdele semifinalelor si finalei Selectiei Nationale. Asadar, actrita Diana Dumitrescu si cantaretul Cezar Ouatu vor fi gazdele semifinalelor si finalei nationale…

- Este vorba despre Dora Gaitanovici, Dan Manciulea si Mareș Pana, ale caror piese au fost selectate de catre juriul competiției. In total, au fost selectate 60 de piese, care vor concura in cadrul a cinci semifinale organizate in cinci orașe diferite. Anul acesta, finala concursului muzical european…

- Potrivit datelor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), dezvoltarea traficului aerian de pasageri s-a manifestat si printr-o crestere a miscarilor de aeronave, pe cele doua aeroporturi - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa-Aurel…

- Ideea de a organiza semifinala Eurovision in mina i-a apartinut primarului din Turda, care spune ca si-a dorit sa faca ceva inedit, astfel incat numele orasului sa beneficieze de o promovare fara precedent, informeaza Romania TV. Citeste si Eurovision Romania 2018: 60 de semifinalisti vor…

- EXPOZITIE… Portughezii vor avea ocazia sa vada frumusetea lacaselor de cult din Romania. O fotografie din interiorul Manastirii Bujoreni a fost selectata pentru a face parte din expozitia “Fascinating Lighting” de la Lisabona, Portugalia, ce va avea loc in perioada 11-13 ianuarie. Anuntul a fost facut…

- Anul trecut 17,9% din populatia Uniunii Europene a declarat ca a suferit de pe urma zgomotului provocat de vecini sau de pe strada, in scadere usoara fata de 18% in 2015, proportia fiind de doua ori mai mare in randul persoanelor care traiesc in mediul urban (23,3%) decat cei care traiesc in mediul…

- Romanii ar mai putea primi inca o zi libera pe an. Este vorba de Vinerea de dinaintea Pastelui. Ideea este agreata si de parlamentari ai puterii si de cei din opozitie, care spun ca avem prea putine libere fata de alti europeni. Potrivit codului muncii, in prezent avem 14 zile libere pe an. 42 de senatori…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 939 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, in Malta, pentru soferi de autobuz, si in Germania, potrivit news.ro Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca…

- Romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinații europene consacrate, precum Londra și Roma, insa și-au indreptat atenția și spre destinații mai puțin cunoscute, precum Lisabona, Catania și Bologna, potrivit unei analize efectuate de compania Vola.ro. Și destinațiile din Romania…

- SUCCES…Corala “Fantasia” are nevoie de sustinerea tuturor vasluienilor. Elevele talentate, coordonate de profesorul Vasile Negura, vor participa duminica, de la ora 14.45, in direct la TVR 2, la finala Galei Premiilor Excelsior. In total sunt zece coruri finaliste, iar castigatorul va reprezenta tara…

- Corala “Fantasia” a Palatului copiilor Vaslui și-a caștigat prin concurs un loc intre primele zece coruri de copii din țara și va participa la finala naționala a concursului ”Eurovision Choir of the Year”, care va avea loc la București, in decembrie. Cele mai bune zece coruri din Romania vor concura…