Stiri pe aceeasi tema

- Parinții elevilor dintr-un sat din Franța au luat decizia de a inscrie 15 oi la cursuri pentru a forma numarul necesar de elevi astfel incant autoritațile sa nu inchida școala. Școala din satul francez Crets en Belledonne de la poalele Alpilor, are printre elevi oițele Saute-Mouton, Baaaaah-Bete si…

- Parintii din satul francez Crets en Belledonne au inscris in mod simbolic 15 oi la o scoala primara pentru evitarea inchiderii unei clase din cauza numarului insuficient de scolari, relateaza marti AFP. Elevii Saute-Mouton, Baaaaah-Bete si Panurge, printre altii, au fost inclusi pe listele…

- Franța arde din nou! Dupa cumplitul incendiu ce a distrus catedrala Notre Dame din Paris, flacarile au cuprins o cladire din orașul Versailles, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul Actu.fr.

- "Scolile din Romania se depopuleaza, este o realitate trista. Sunt copii din ce in ce mai putini in scolile din Romania. si atunci traim urmatorul fenomen: si datorita faptului ca scoala romanesca este polarizata, adica sunt scoli cu performante foarte bune, pot intra in orice competitie fara sa ne…

- Intitulata "Gustare in paradis. Anna de Noailles pe malul lacului Leman", expoziția reuneste manuscrise, corespondența, documente originale, opere in ediții rare, portrete si pasteluri, obiecte personale si fotografii.

- Compania aeriana TAROM a reacționat dupa ce la nivelul Uniunii Europene au fost suspendate zborurile cu aparatele Boeing 737 MAX-8 si 9. Deși in prezent compania TAROM nu deține un astfel de avion, cinci aparate 737 MAX au fost comandate și ar urma sa intre in construcție in 2021. "Directiva…

- Noi schimbari in educație. Din toamna, elevii ar putea fi obligati sa stea mai multi ani la scoala. Senatul, in calitate de camera decizionala, a adoptat o lege care prevede ca grupa mare de la gradinita si ultimele doua clase de liceu devin obligatorii. Legea a fost deja trimisa la Cotroceni pentru…