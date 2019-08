15 minute cât viaţa unui copil de 5 ani ! F. T. “Sunt puțini aceia care sar in sprijinul semenilor, mai ales atunci cand sunt in timpul liber, așa cum a facut și colegul nostru, plutonier major Daniel Crișmaru (foto), din cadrul Garzii de Intervenție Baicoi”, scrie, intr-un comunicat de presa, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae. Contextul in care se vorbește despre viața, eroism, empatie fața de semeni – dar, nu ultimul rand, și despre regretul ca pompierul Daniel Crașmaru nu a putut salva și o a doua viața, un baiețel in varsta de nici trei anișori – a fost al nefericitului incident de sambata. Atunci, așa cum aminteam… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

