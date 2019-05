1,5 miliarde de dolari pentru granița dintre SUA și Mexic Seful Pentagonului a mentionat intr-un comunicat ca "fondurile au fost trase dintr-o varietate de surse, intre care restrangeri de costuri, schimbari de programare si revizuirea cerintelor, si de aceea vor avea un impact minim asupra pregatirii fortei".



Shanahan a mai adaugat ca armata SUA dispune de peste 4.000 de soldati la granita, fiind sustinuti de 19 aeronave.



Un oficial american care a solicitat sa i se pastreze anonimatul a indicat ca suma mentionata va include si 604 milioane de dolari din fondurile destinate fortelor de securitate afgane, care incearca sa pastreze…

