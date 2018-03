Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Carlton University a decis infiintarea unei catedre de magie. Prin urmare, daca sunteti un magician incepator sau un medium care viseaza sa studieze la Hogwarts, si-ar putea aprofunda studiile in...

- "Organizatia Salvati Copiii cere Parlamentului Romaniei eliminarea discriminarii, pe criteriul varstei copiilor, din proiectul de lege privind alaptarea in spatii publice Desi propunerea legislativa privind alaptarea in spatii publice , aflata in proces de adoptare in Senatul Romaniei, raspunde nevoii…

- Teatrul Național are, la inceput de martie, o noua premiera. Este vorba despre spectacolul „Push Up”, de Ronald Schimmelpfennig, in traducerea lui Victor Scoradeț, regizat de Alexandru Maftei, care face astfel pasul de la film la scena de teatru.

- Reprezentanții ISU au primit mesajul pe Facebook și i-au explicat, intre altele, elevului, ca decizia de inchidere a unitaților de invațamant nu le aparține. Decizia Inspectoratului Școlar ca elevii sa mearga la cursuri, in perioada avertizarii codului portocaliu de ger, a nemulțumit un elev…

- A fost o ediție istorica la Exatlon, weekend-ul trecut. Pentru prima data de cand a fost lansat show-ul, echipa Romaniei a caștigat pentru prima data o partida impotriva unei echipe straine. Cu toate acestea, victoria romanilor a fost pusa sub semnul intrebarii de fanii echipei din Turcia. Aceștia i-au…

- Specialist in analiza de risc a companiilor si in finantele afacerilor, Iancu Guda va raspunde luni 26 februarie 2018, de la ora 12.00 la intrebari pe tema cauzelor care duc la falimentul unor afaceri. Guda este presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR) si autorul recentei…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca decizia de a aloca 3 milioane de euro pentru lucrarile la Catedrala Mantuirii Neamului, in conditiile in care in buget este prevazuta suma de 111 milioane de euro pentru spitale, este una corecta. Edilul a afirmat la inceputul sedintei de Consiliu General…

- Sambata, 17 februarie 2018, am asistat, precum un copil nerabdator, la premiera spectacolului ”Sanziana și Pepelea”, o adaptare a la Cristian Pepino, dupa Vasile Alecsandri. Mi-am pus multe intrebari, inca de la vizionare, legate de acest spectacol. Prima care mi-a venit in minte a fost: de ce ai propune…

- Conferinta se adreseaza parintilor, bunicilor, educatorilor, invatatorilor, profesorilor, psihologilor, pediatrilor, psihopedagogilor, tuturor persoanelor si specialistilor implicati in cresterea si dezvoltarea copiilor. Data evenimentului: 28 februarie 2018, interval orar 18:30 - 20:30 Locatie: sala…

- Parintii de la Hollywood nu indraznesc sa le impuna limite copiilor din dotare și nici macar sa le iasa din cuvant celor mici și (mult prea) rasfatati. Plictiseala mare! Blue Ivy nu prea agreeaza show-ul Grammy și nici nu-i lasa pe parinti sa se simta bine Or fi ei idolii tinerilor din ziua de astazi,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la declaratia doamnei Prim ministru Dancila Viorica Vasilica, din cadrul interviului acordat la televiziunea Antena 3, in seara zilei de 15 februarie 2018, care a avut urmatorul continut:Acesti oameni cred ca sunt…

- Merg separat. Doamna Prim Ministru va fi acolo pe 20 si 21 februarie, in program figurand intalniri cu Donald Tusk, Presedintele Consiliului, Antonio Tajani, Presedintele Parlamentului European si Jean Claude Juncker, Presedintele Comisiei Europene.

- Pe zi ce trece sunt descoperite noi efecte negative ale „revoluției fiscale”. De aceasta data este vorba despre viitorii parinți. Daca angajatorul nu a marit salariile brute, oamenii nu vor avea doar venituri mai mici, dar si indemnizatii de crestere a copilului reduse. Un angajat cu un salariu net…

- In urma cu mai bine de un an, Edith Gonzales a fost diagnosticata cu cancer de col uterin. Actrita de telenovele a luptat cu zambetul pe buze impotriva bolii si se pare ca a reusit sa o invinga. Pe retele de socializare a postat fotografii in care apare cu parul care a inceput sa ii creasca. A

- Platforma Romania 100 cere Guvernului stoparea comasarii și a inchiderii iresponsabile a școlilor, atac direct la dreptul la educație al copiilor Ministerul Educației pregatește in aceasta perioada, pentru aprobarea prin Hotarare de Guvern, rețeaua școlara in baza careia va funcționa…

- Cu siguranța, ai folosit macar o data in viața bicarbonat de sodiu. Fie ca ai avut nevoie de el la bucatarie, pentru gatit sau curațenie, fie ca l-ai folosit atunci cand aveai probleme cu...

- Romania participa cu opt ateliere tematice dedicate motivelor decorative ale iei traditionale, care se vor desfasura in perioada 5-9 februarie in cadrul celei de-a IX-a editii a Carnavalului...

- Vineri s-a publicat procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit (si pentru care nu exista obligatia de declarare). Cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta, HotNews a incercat sa clarifice actul normativ in 3 intrebari…

- Valentin Popa, despre folosirea ”pamblicii” in discurs: 50% din comunitațile din Moldova folosesc acest cuvant, e un regionalism, il voi folosi in continuare cu mandrie, a spus ministrul propus la Educație, luni, in timpul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului. Popa a recunoscut…

- Stralucirea ca urmare a coliziunii a doua stele neutronice detectata in august anul trecut persista si in prezent, spre uimirea astrofizicienilor care au studiat urmarile coliziunii care a avut loc la 138 de milioane de ani lumina distanta.

- Efectele unui sistem subfinanțat au inceput sa apara: meseria de profesor este tot mai puțin cautata, rezultatele elevilor romani sunt tot mai slabe, la nivel european, rata abandonului școlar este mare, iar analfabetismul funcțional a devenit o realitate.

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Cea mai delicata floare de pe scena muzicii romanești se amuza copios astazi de titlurile vazute in presa in urma cu puțin timp. Andra recunoaște ca nu ii cadeau bine știrile aparute zilnic cu titluri „Nu se mai oprește din plans” și „Andra a spus totul despre Catalin”, titluri care cautau senzaționalul,…

- La numai noua luni dupa ce Asociatia Litoral Delta Dunarii, cea care a dat o Constantei, pentru cinci ani consecutiv, pe "regina Tomirisldquo;, intruchipata de Corina Martin, si a ales o noua conducere, iata ca in prezent se pregateste sa si dea obstescul sfarsit. Pe 11 ianuarie, reprezentantii asociatiei…

- Jamie Oliver, celebrul chef britanic, se implica intr-o noua campanie de educare a copiilor cu privire la alimentatia sanatoasa. El face presiuni ca vanzarea bauturilor energizante catre persoanele sub 16 ani sa fie interzisa prin lege.

- Pe parcursul anului 2017, deputații au adresat instituțiilor statului 103 intrebari și 7 interpelari, informeaza NOI.md. Cele mai multe solicitari de informație, 29 la numar, au fost adresate Guvernului/Cancelariei de Stat, alte 8 au fost direcționate prim-ministrului Republicii Moldova. 15 intrebari/interpelari…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fata de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice si fata de modul de depunere a Declaratiei 600, aducem cateva precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Kremlinul s-ar fi folosit de preoti ortodocsi din Moldova pentru a alimenta protestele impotriva fracturarii hidraulice. E vorba de miscarea anti-gaze de sist de acum cativa ani. Informatia vine chiar din Congresul american, care a facut publica una dintre cele mai ample cercetari ale ale sale pe tema…

- E alerta de trei zile in tot Bucurestiul pentru gasirea pedofilului care a agresat doi copii in liftul unui bloc din Drumul Taberei. 300 de politisti au continuat azi-noapte cercetarile, dupa ce ieri au mers cu poza suspectului pe strada, incercand sa afle informatii de la orice trecator. Mama copiilor…

- Astazi, de la ora 21.30, la emisiunea realizata de Sabina Iosub, vine un personaj cheie, care va raspunde la o serie de intrebari de mare actualitate.Astfel, potrivit promou ului, in cadrul emisiunii Editie speciala, vine omul care stie toate secretele si se vor clarifica o serie de probleme printre…

- Directia pentru Afaceri Religioase din Turcia, puternica institutie publica, a fost in ultimele zile vehement criticata de opozitie si de ONG-uri, dupa ce a sustinut, potrivit mass-media, ca fetitele se...

- “Având în vedere faptele abominabile prezentate de presa și de deputatul Emanuel Ungureanu, opiniei publice, îi solicit primarului Emil Boc raspunsuri publice la urmatoarele întrebari: Domnule Emil Boc, de ce ați girat susținerea financiara a …

- In ultimele zile ale anului trecut au fost publicate mai multe acte normative, printre care si procedura de restituire a taxei de prima inmatriculare. Vom lua rand pe rand fiecare act notmativ publicat, o lista a lor putand fi urmarita la finalul acestui text. Prin procedura de care vorbeam inainte…

- Connect-R face marturisiri de suflet in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Ștefan Relu Mihalache sau Connect-R , unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului, este invitatul Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, difuzata in ultima zi a anului, de la ora 13:00, la…

- Parintele Nicolae Tanase, care a devenit tata pentru 400 de copii și cateva mii de suflete abandonate de parinți și rude in ultimii aproape 30 de ani, cere interzicerea avortului, considerand ca acesta este o crima comisa atat impotriva copiilor nenascuți, fara aparare, cat și impotriva nației romane…

- Gica Popescu, fostul mare jucator al Generației de Aur", nu ințelege de ce Denis Alibec se confrunta cu atat de multe cricitici din partea oamenilor de fotbal din Romania. "Baciul" considera ca un boost de incredere e tot ce ii trebuie atacantului stelist pentru a reveni la forma din sezoanele anterioare.…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, potrivit agerpres. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor…

- Peste doua mii de pachete cu dulciuri sunt oferite copiilor din municipiul Radauți in perioada 18-23 decembrie de catre Primaria și Consiliul Local Radauți. In perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, alaturi de angajații administrației publice ...

- Scrisori inedite ale romancierului J.R.R. Tolkien, adresate copiilor lui si continand ilustratii de Craciun in care apar desene cu Mos Craciun si ajutorul acestuia, Ursul Polar, vor fi prezentate pentru prima data publicului larg intr-o expozitie ce va fi vernisata in 2018 la Universitatea Oxford…

- Mos Craciun a venit tocmai din Laponia si a impartit sute de cadouri copiilor din trustul Intact Media. De la intalnire nu au lipsit nici ajutoarele sale, care au dansat si au cantat cu pustii de toate varstele la petrecere.

- Prințul Harry al Marii Britanii a facut un interviu cu Barack Obama, pentru un program de radio al BBC-ului. Subiectul - viața de dupa Casa Alba, acțiunile caritabile ale fostului președinte. Va fi difuzat abia pe 27 decembrie - dar pana atunci, BBC a divulgat cateva momente inedite de la inceputul…

- Judecatorii Tribunalului Vaslui au decis dublarea pedepsei in cazul barbatului din localitatea vasluiana Ciocani, care in urma cu un an si-a ucis sotia, o tanara de 23 de ani, prin cruzimi in fata celor trei copii mici.

- ana la finele anului 2018, romanii au ocazia temporara de a achita retroactiv contribuția la pensii pentru perioade anterioare in care n-au fost asigurați in niciun sistem de pensii, insa numai in limita a cinci ani. Masura este prevazuta de Legea nr. 186/2016 și de la apariția acesteia cititorii noștri…

- De astazi, 12 decembrie, și pâna pe 22 decembrie, Caravana de Craciun va porni zilnic din Piața Marii Adunari Naționale, cu excepția duminicilor, catre localitațile din țara. În acest an, organizatorii au ales sa viziteze în fiecare zi câte o instituție de tip internat, dar…

- Ca de fiecare data, realizatorii emisiunii „INTERVIURI ALTFEL” de la TV News Buzau, aduc in fata buzoienilor responsabili din cadrul institutiilor de stat care aduc lamuriri cu privire la activitatile specifice in care-si desfasoara activitatea.

- Casa din Elvetia, in care Regele Mihai I și-a trait ultimii ani ai vieții, a devenit un veritabil loc de pelerinaj. Localnici si multi romani, unii dintre ei veniti de departe au ținut sa vina și sa-i aprinda o lumanare fostului monarh.Aceeasi tristete sfasietoare este si in Romania si in…

- Caștigatorul X Factor, Florin Ristei, care alaturi de Diana Munteanu, este gazda emisiunii ”Prietenii de la 11”, va canta live impreuna cu trupa sa, FreeStay, luni, 11 decembrie, la Beraria H, in scop caritabil. Țelul acestui minunat concert organizat in prag de sarbatori este strangerea de jucarii…

- Agenda plina de evenimente, la Iulius Mall, in acest sfarșit de saptamana: targ de antichitati, spectacol de colinde și degustare de produse tradiționale din Banat, show de magie pentru cei mici, teatru de papusi si numeroase premii la cumparaturi. Week-end-ul acesta (8-10 decembrie), peste 30 de colectionari…

- Recent, presedintele Trump a recunoscut oficial Ierusalimul ca fiind capitala statului Israel, o miscare care a generat proteste ale musulmanilor din zonele palestiniene si din intreaga lume. De asemenea, va dori sa mute ambasada Statelor Unite...