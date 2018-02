Stiri pe aceeasi tema

- Directorii RATB nu s-au hotarat inca ce vor face cu cei 250 de casieri, dar au anuntat ca niciunul nu va fi concediat. In prezent, in Bucuresti sunt 2.500 de statii si doar 126 de case de bilete, multe deschise pana la pranz. Consiliul General al Capitalei a fost de acord, joi, cu reorganizarea…

- RATB se transforma in Societatea de Transport Bucuresti. Consiliul General Al Municipiului Bucuresti (CGMB) a fost de acord, in ședința de joi, 22 februarie, cu reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB), prin schimbarea formei juridice din regie autonoma in societate pe actiuni, ai…

- Un consilier judetean propune listarea la bursa a societatii care administreaza parcurile industriale Presedintele Comisiei de buget - finante din cadrul Consiliului Judetean Cluj, Cristian Haiduc, propune demararea procedurilor necesare pentru listarea la bursa a societatii SC Tetarom SA, care administreaza…

- Agentia Mediafax va prezinta cele mai bune cinci imagini care vorbesc de la sine despre ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta in Romania. Fotografiile realizate de colegii nostri de la Mediafax Foto surprind intr-un mod sugestiv momentele politice, sociale sau sportive ale saptamanii. Iata top 5 al…

- In baza cererii nr. 4231 din data 16.01.2018 si a actelor doveditoare depuse, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii societatii Ammos Wave SRL. Sediul social al firmei este in municipiul Constanta. Societatea…

- Actionarii societatii Maia Residence Invest S.A., detinand 100 din actiunile reprezentand 100 din capitalul social, s au intrunit in data de 26.01.2018, pentru a dezbate urmatoarele subiecte regasite pe ordinea de zi: 1. Se pune in discutie achizitionarea de catre societatea Maia Residence Invest S.A…

- S-a intamplat in cursul zilei de vineri, pe str. Gheorghe Adam din zona Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”. Un șofer trebuie sa mearga sa iși recupereze automobilul din depozitul Societații de Drumuri Municipale de pe Calea Șagului, iar alți doi conducatori auto au fost amendați.…

- Stema Regala a Romaniei (epoca Regelui Carol I, 1878 - 1906), o diploma emisa de Societatea "General Praporgescu" la inceputul sec. XX pentru glorificarea eroilor romani din timpul Primului Razboi Mondial si Hrisovul de intemeiere a Societatii culturale "Vrancea", sub patronajul Reginei Maria, cu…

- City Insurance face publice astazi rezultatele preliminare ale anului 2017, o analiza clara a creșterii companiei și a respectarii promisiunilor fața de clienții și partenerii sai. ● Numarul de contracte incheiate: 4.877.239 ● Totalul dosarelor de daune instrumentate: 110.696 ● Volumul plații…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul sarbatoririi Micii Uniri din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane. Astfel, programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia in Zonele Metropolitane 1-7 se va derula dupa…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul sarbatoririi Micii Uniri din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane. Astfel, programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia in Zonele Metropolitane 1-7 se va derula dupa…

- Societatea de Transport Public (STP) SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul sarbatoririi Micii Uniri din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane. Astfel, programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia in Zonele Metropolitane 1-7 se va derula…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul sarbatoririi Micii Uniri din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane. Astfel, programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia in Zonele Metropolitane 1-7 se va derula dupa…

- Imagini revoltatoare pe treptele unui dispensar dintr-o comuna vasluiana. Un barbat cu dizabilitati a fost nevoit sa se tarasca pana in cabinetul medicului de familie, asta in ciuda legii care obliga toate institutiile publice sa amenajeze rampe de acces pentru persoanele cu probleme locomotorii. …

- Familie, prieteni, colegi, fosti studenti, tuturor le e dor de istoricul, profesorul si senatorul Gheorghe Dumitrascu, care a plecat prea repede Dincolo, in cea de a 17 a zi a anului 2017, la varsta de 77 de ani, cand inca mai avea multe de scris despre istoria Dobrogei pe care a iubit o atat de mult.…

- Pe data de 13.12.2017 s a intrunit Adunarea Generala a Asociatilor, prin Muntmark Andrei, cetatean suedez, cu domiciliul in orasul Ovidiu, Muntmark Cristina Adriana, cetatean roman, cu domiciliul in orasul Ovidiu, Monsson Operation SRL, cu sediul social in Constanta, prin imputernicit Aldea Ana Mihaiela,…

- Gabi Popescu a fost audiat intr-un dosar care nu are legatura cu fotbalul, ci priveste o societate comerciala la care fostul fotbalist a fost actionar. Popescu a stat patru ore in fata procurorilor, la fel cum s-a intamplat si anul trecut, pentru a lamuri situatia unei plangeri facuta de unul dintre…

- Cultura si societatea italiene risca sa fie distruse de islam, a declarat liderul partidului de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, un aliat al fostului premier Silvio Berlusconi, angajandu-se sa opreasca 'invazia' migrantilor, transmite marti Reuters. Comentariile lui Salvini au…

- Purcari Wineries Plc, producator de vin de top din Europa Centrala și de Est (ECE), a anunțat intenția de a demara o Oferta Publica Inițiala pentru cel mult 49% din acțiunile existente, urmând ulterior sa se listeze pe Bursa de Valori București (BVB), au comunicat pentru FineWine surse din…

- UPDATE: Conducerea societatii de transport public din Tulcea spune ca in urma incendiului produs in noaptea de joi spre vineri au mai ramas functionale 12 autobuze, dupa ce 15 mijloace de transport au fost distruse de flacari. Din acest motiv, se incearca inchirierea unor autobuze din alte judete…

- Directorul societatii, Dan Balan, a declarat ca incendiul a fost sesizat de paznicul societatii in jurul orei 3:30 si ca deocamdata nu se cunoaste cauza izbucnirii acestuia. ”In garaj tineam autovehiculele care erau pregatite sa plece pe trasee in aceasta dimineata. Numarul total al autobuzelor…

- Peste 80 de pompieri ai ISU Tulcea cu noua autospeciale de stingere cu apa intervin pentru stingerea unui uriaș incendiu care a mistuit 13 din cele 27 autobuze ale Societații de Transport Local a orașului.

- Peste 80 de pompieri ai ISU Tulcea cu noua autospeciale de stingere cu apa intervin pentru stingerea unui uriaș incendiu care a mistuit 14 din cele 27 autobuze ale Societații de Transport Local ai orașului.

- Viața de cuplu incepe sa devina, fara doar și poate, o provocare. Și asta mai ales de cand au aparut tot felul de rețele de socializare. Sa intreții o relație nu-i un lucru ușor, iar asta a ținut sa arate un artist. El s-a gandit sa descrie viața de cuplu prin cateva imagini haioase. Niste ilustrații…

- Liberalul Nicolae Bitea este noul director adjunct al Societații de Transport Public Timișoara. Bitea este consilier județean PNL, iar pana acum a mai ocupat funcții de conducere in cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Nicolae Bitea și-a preluat funcția din 27 decembrie, anul trecut…

- EnergoBit, unul dintre cei mai importanti furnizori de echipamente si servicii pentru domeniul energetic, va contesta in instanta amenda primita de la Consiliul Concurentei, in cadrul investigatiei ce a avut ca obiect licitatii pentru echipamente de masurarea energiei electrice. „Referitor…

- Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el. Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el.

- Societatea de producție ABRA-COM SRL Carei ureaza angajaților, colaboratorilor și comunitații locale un AN NOU plin de realizari, sanatate și bucurii. Sa aveți spor in toate, pace și ințelepciune, optimism! LA MULȚI ANI 2018! conducerea SC ABRA-COM SRL CAREI

- Compania nationala de transport a gazelor naturale din România, Transgaz, a depus o oferta pentru achizitia societatii de stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse apropiate situatiei. Oferta a fost acceptata de catre autoritatile de la Chisinau, fiind…

- Directorul societatii Gospodarire Urbana, Bogdan Ardean, va mai pastori societatea inca 4 luni de zile, adica pana in aprilie 2018. Bogdan Ardean a fost numit in martie 2017, ca director interimar, pentru o perioada de 6 luni de zile. Apoi mandatul lui s-a prelungit pana la stabilirea calendarului si…

- Societatea de Transport Public Alba Iulia anunta programul de circulatie al autobuzelor in perioada sarbatorilor de iarna. Reprezentantii companiei anunta ca autobuzele programate sa transporte angajații societaților comerciale vor circula normal, in funcție de programul de lucru stabilit anterior.…

- Agenția Servicii Publice a înregistrat astazi în Registrul de stat al persoanelor juridice Societatea cu Raspundere Limitata "EuroTransgaz", care este reprezentanța SA Transgaz România în Republica Moldova. Potrivit documentului, printre principalele…

- Axis Communications, lider pe piata echipamentelor video de retea, recomanda implementarea de camere termice in sistemele de monitorizare si supraveghere a obiectivelor supuse riscului de supra-incalzire si incendiu, pentru a imbunatati gradul de siguranta in operare, manipulare si stocare. Societatea…

- Societatea de Neuropatie Diabetica: screeningul de neuropatie diabetica este esențial pentru reducerea ratei amputațiilor asociate diabetului zaharat * Aproape 90% dintre persoanele cu diabet evaluate intr-o sesiune de screening gratuit organizata de Societatea de Neuropatie Diabetica NU mai facusera…

- Ministerul Economiei propune infiintarea Casei de Comert, societate pe actiuni, detinuta de catre stat, avand ca scop integrarea si sindicalizarea ofertelor de afaceri, agregarea de capacitati ale acestora, in vederea ofertarii unor afaceri si obiective complexe, precum si prospectarea pietelor si promovarea…

- Conform unui proiect de Hotarare de Guvern, misiunea societatii va fi de a asigura promovarea bunurilor, serviciilor si afacerilor din sectoare economice diverse, actionand ca un intermediar intre oferta interna si cererea externa, sau intre oferta externa si cererea interna, avand ca tinta satisfacerea…

- Un timișorean din patru care au fost examinați de specialiști cu ocazia campaniei ”Controleaza-ti diabetul!”, derulata la Timișoara, risca in timp sa iși piarda membrele inferioare. Medicii atrag atenția asupra faptului ca multe dintre persoanele cu aceasta maladie nu știu ca sufera de neuropatie diabetica,…

- Un fost manager al Facebook a vorbit despre raul pe care rețelele sociale il aduc societații civile de pretutindeni. Chamath Palihapitiya a inceput sa lucreze in cadrul companiei in anul 2007 și a a ajuns in 2011 vice-președinte pentru creșterea numarului de utilizatori la Facebook. In cadrul unui…

- Polițiștii din Alba au intocmit un dosar de cercetare penala pe numele reprezentantului societații comerciale Temexson S.R.L. care a tras artificiile din 1 Decembrie 2017, la Alba Iulia, fara acord din partea pompierilor și poliției. Societatea comerciala care a organizat focul de artificii a depus…

- Polițiștii din Alba au intocmit un dosar penal pe numele reprezentantului societații comerciale Temexson SRL care a tras artificiile de 1 Decembrie la Alba Iulia fara acord din partea pompierilor și poliției. Societatea comerciala care a organizat focul de artificii a depus o solicitare pentru ca spectacolul…

- Societatea de Stiinte Istorice din Romania, filiala Constanta si Scoala Gimnaziala "Dumitru Gavrilesculdquo; din Garliciu au organizat, pe 29 noiembrie, sesiunea de comunicari stiintifice "Dobrogea modernizare si romanism, de la Reintegrare 1878 la Marea Unire 1918 ldquo;.Evenimentul gazduit de Scoala…

- Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA a anunta numele societatii care si a adjudecat contractul "Furnizare autovehiculeldquo;. Acesta este Alliance Auto Development SRL.Obiectul contractului consta in furnizare autovehicule pe loturi Lot 1 furnizare autoturism 1bucata , Lot 2 furnizare…

- Stat Islamic a lansat o serie de imagini cutremuratoare in care promite un Craciun cat mai sangeros pentru sutele de mii de oameni care se vor afla in cele mai mari orase din lume, scrie Daily Mail, citat de mediafax.ro. „Va vom distruge tara”, „Sub observatie” si „Ne vedem curand”, acestea au fost…

- Parcul Industrial Cugir va realiza anul acesta venituri mai mici cu peste 170.000 de lei decat cele prognozate. Scaderea veniturilor planificate inițial este cauzata in principal de fluctuația agenților economici (plecarea unor societați cu un volum de activitate mai mare și venirea unor societați cu…

- Transportul public este paralizat in Ploiești, dupa ce angajații societatii de transport in comun au intrat in greva spontana. Angajații societatii de transport in comun au refuzat sa mai asigure transportul in comun, pana cand Primaria Ploiești nu va vira in conturile TCE banii aferenți pierderilor…

- Salariatii societatii care asigura transportul public in municipiul Ploiesti au declansat marti dupa-amiaza o greva spontana, retragand din traseu cea mai mare parte a mijloacelor de transport, decizia fiind motivata de situatia financiara dificila a societatii. Directorul SC Transport Calatori…

- Societatea BTT Perla Costinestiului SA, prin Hotararea nr. 2 30.10.2017, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a hotarat:Completarea componentei Consiliului de Administratie ca urmare a demisiei membrului Turcu Irina, conform O.U.G. nr. 109 2011, completata si modificata prin Legea nr. 111 2016,…

- Mare cucoana-i lenea aceasta, iar la noi, nu știu cum se face, dar e crescuta și ținuta la calduț cu ajutorul banilor sociali sau, altfel spus, cu ajutoare sociale. Sunt de acord ca trebuie ajutați oamenii nevoiași, dar este foarte important de a examina foarte atent și a stabili cine are nevoie cu…

- Societatea de Transport Public Alba Iulia iși adapteaza programul de circulație al autobuzelor, pe durata minivacanței de 1 decembrie. Ca in fiecare an, de Ziua Naționala, pe raza municipiului se va putea circula cu un singur bilet, toata ziua. Programul de circulație al Societații de Transport Public…

- Societatea de Stiinte Istorice din Romania, filiala Constanta, Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, filiala Constanta si Asociatia "Casa Marii Negreldquo; au organizat, luni, 27 noiembrie, la Liceul Tehnologic din Cogealac, simpozionul "28 Noiembrie 1918 1 Decembrie 1918. 99 de ani de la Unirea…