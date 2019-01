Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Culturii Nationale, stabilita la data aniversarii lui Mihai Eminescu, aduce, pe de o parte, un omagiu memoriei celui mai mare poet al romanilor si, pe de alta parte, propune ca tema de reflectie rolul pe care cultura il are in pastrarea si cultivarea identitatii nationale, in conditiile diversitatii…

- Mihai Eminescu, poezii de dragoste. Zi cu dubla semnificație pentru romani, pe 15 ianuarie sarbatorim 169 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu și in același timp aceasta zi a fost declarata Ziua Culturii Naționale. Un romantic incurabil, Eminescu a lasat in urma sa cele mai frumoase…

- Data de 15 ianuarie a fost aleasa ca Zi a Culturii Nationale si din perspectiva faptului ca este si data nasterii poetului national al romanilor, Mihai Eminescu. Ziua Culturii Nationale reprezinta nu numai un prilej de a l celebra pe "Luceafarul" poeziei romanesti, ci si de reflectie asupra culturii…

- Intotdeauna, o noua zi de 15 ianuarie il readuce in atentia noastra pe Mihai Eminescu, cel mai mare poet al romanilor, geniul tutelar al fiintei noastre nationale. Simtirea si suferinta eminesciana si-a pus amprenta pe cultura romaneasca, ridicand-o la cote nebanuite. Din punctul de vedere al criticului,…

- O premiera anuntata si pe retelele de socializare si pe site-ul institutiei, asteptata de iubitorii teatrului si de oamenii de cultura, cu atat mai mult cu cat, fiind reper al identitatii culturale nationale, Eminescu nu a mai fost prezentat intr-un spectacol, decat sub forma de montaje literare…

- Un pensionar din Galați a impresionat o țara intreaga cu talentul și inițiativa lui. Cu ocazia implinirii a 169 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, un batran a sculptat bustul lui Mihai Eminescu din zapada. Astfel, spre marea surprindere a celor mici și mari, pensionarul a inlocuit obișnuitul…

- Ziua de marți, 15 ianuarie 2019, este dedicata implinirii a 169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu si municipiul Giurgiu gazduiește o serie de evenimente culturale organizate de instituțiile de cultura, cenaclurile literare și Inspectoratul Școlar Giurgiu. Astfel, la ora 10.00, va avea loc…

- In „Anul Carții”, de Ziua Culturii Naționale, Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad /in parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Romane și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”/ organizeaza marți, 15 ianuarie, de la ora 10:00, prima activitate cu publicul din noul an. Invitat special: Luigi Bambulea, cercetator…