- Douazeci si una de persoane, printre care 15 copii, au fost gasite intr-un camion frigorific condus de un roman si care a intrat in Marea Britanie joia trecuta, a relatat miercuri BBC. Cei 21, despre care se crede ca provin din Vietnam, au fost descoperiti de politia de frontiera, ascunsi printre navetele…

- Un sofer roman, in varsta de 36 de ani, din judetul Neamt, a fost condamnat la inchisoare in Ungaria. Barbatul a provocat un accident teribil in luna iulie a anului trecut, atunci cand trei romani au murit. Șoferul a primit o pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare cu executare si o interdictie…

- Accident șocant in Arad! Un sofer de TIR a murit strivit in cabina, joi seara 927 septembrie) intr-un accident socant pe A1, la Ceala. Camionul s-a rasturnat, iar barbatul a ramas prins intre fiare. Un TIR inmatriculat in Turcia s-a rasturnat peste parapeții desparțitori, pe A1. Camionaul transporta…

- Tragedie in Italia! Doi barbați au murit, printre care și un cetațean roman, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce un șofer inconștient a intrat in ei chiar pe trecerea de pietoni. Șoferul nu a franat așa ca i-a lovit pe toți patru cu viteza. Imediat dupa accident, șoferul a fugit de la […]…

- Un cetatean roman si doi marocani suspectati de legaturi cu organizatii teroriste islamiste sunt cercetati in nordul Italiei pentru trafic de droguri si posibile legaturi cu grupuri teroriste islamiste, informeaza presa italiana. Cei trei indivizi se deplasau cu un vehicul prin oraselul italian Montecatini…