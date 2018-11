Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” au adunat patru esecuri din patru jocuri in noul sezon. In aceasta seara SCM Timisoara a fost invinsa la Sibiu, de catre CSU, scor 78-90, dupa un final de joc slab pentru alb-violeti. Formatia pregatita de Miodrag Perisic nu pare inca „legata” dupa transferurile din vara. Gazdele si-au…

- Guvernul vrea sa acorde Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald statutul de utilitate publica, de care se bucura, spre exemplu, Crucea Rosie. Asta inseamna ca fundatia are o serie de facilitati fiscale. Ea va fi scutita, printre altele, de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din reclame,…

- ACS Poli a dominat si a condus-o pe UTA in prima repriza a meciului din turul IV al Cupei Romaniei. Reusita lui Octavian Draghici din prima repriza a fost insa insuficienta pentru calificare, timisorenii au facut o repriza secunda execrabila iar aradenii au intors tabela si s-au impus cu 2-1! Dupa duelul…

- Formatia de handbal alb-violeta incepe campionatul cu cateva zile mai tarziu deoarece adversarul din prima runda a jucat in cupele europene. SCM Politehnica primeste maine replica Potaissei Turda la Timisoara. „Principalul” alb-violetilor, Pero Milosevic nu-i are pe toti elevii sai valizi pentru prima…

- ASU Politehnica nu a reușit sa lege al patrulea rezultat pozitiv la rand in acest sezon. ”Baieții in ghete” au cedat acasa, scor 2-3, in duelul alb-violet cu FC Argeș. Formația pregatita de Cosmin Petruescu a fost de nerecunoscut pe faza defensiva, a revenit de doua ori pe tabela, dar a cedat dupa autogolul…

- Ramas singurul club de baschet masculin din oras la nivel de seniori, SCM Timisoara va face parte in continuare din elita. „Leii” si-au aflat astazi adversarii din grupa A a campionatului, in noul format, cu trei categorii. Debutul in toamna va fi in deplasare, pe terenul campioanei din Oradea iar primul…

- ASU Politehnica nu revine cu niciun punct din prima deplasare a sezonului. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a cedat la Petrosani pe terenul nou promovatei Energeticianul, scor 1-2. Gazdele au condus cu 2-0 la pauza iar „Baietii in ghete” au redus din diferenta prin Marvin Schieb. Formatia din…

- ACS Poli Timișoara a disputat astazi un amical cu divizionara C Millenium Giarmata in care a surprins prin numarul mare de jucatori straini primiți in probe. Formația lui Ionel Ganea s-a impus insa cu 2-0 dupa pauza prin reușitele a doi jucatori deja legitimați. Vestea ca clubul a depus actele pentru…