15 ani de muzeu „Vasile Goldiș” Evenimentul va avea loc pe 9 mai, de la ora 13, la muzeul de pe strada Vasile Goldiș, iar in program se vor regasi cuvantari pe urmatoarele teme: 100 de ani de administrație romaneasca la Arad, 30 de ani de la caderea regimului comunist din Romania, 9 mai – ziua Europei, 9 mai in istoria Romaniei, respectiv 10 mai in istoria Romaniei. Cel care coordoneaza evenimentul este prof. univ. dr. Marius-Ioan Grec, directorul muzeului memorial. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

