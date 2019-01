Stiri pe aceeasi tema

- Un an de mare anvergura pentru tine, deoarece din aceasta Primavara, respectiv din 6 Martie, in Semnul tau zodiacal se instaleaza planeta Uranus, pentru mulți ani de acum incolo. Personalitatea ta se va remarca in mod deosebit in peisajul cotidian. La nivelul structurii tale interioare va incepe un…

- BERBEC Vreți sa inchideți un capitol din viața voastra. Va asigurați ca puneți totul la punct și puneți stop. Dați pagina și mergeți mai departe. TAUR Reluați legatura cu prieteni vechi.

- Horoscop lunar general - ianuarie 2019 Marte intra in Berbec: perpetuum mobile In data de 1 ianuarie, Marte intra in semnul domiciliului sau diurn, Berbecul, de unde anima și dinamizeaza atmosfera astrala a inceputului de an inca din primele ore ale sale. Așadar, cel puțin debutul acestui an vine…

- Horoscop ianuarie 2019 – In luna ianuarie, zodiile vedeta sunt Sagetator, Capricorn, Berbec și Varsator. Ceea ce domina atmosfera inceputului de an așadar este un joc discret intre tradițional și nou, intre ceea ce este deja impamantenit și schimbare. Dar haideți sa urmarim mai pe larg cum anume…

- Magia zilei, cu Mihai Voropchievici, la Antena 3. Care sunt lucrurile pe care ar trebui sa le știe un nativ din zodia Berbec despre el insuși? Daca vreți sa va gasiți fericirea, trebuie sa țineți cont de caracteristicile semnului zodiacal, spune numerologul.

- Horoscop vineri, 26 octombrie 2018. Balanțele recupereaza o suma de bani Horoscop 26 octombrie 2018 – Berbec: Ai putea avea o zi frumoasa, presarata cu momente in care redescoperi motivele de bucurie, tot ce te apropie de cei dragi. Poți ajunge la concluzii de mare preț pentru viața ta. Horoscop 26…

- BerbecIn primele zile ale saptamanii ocupa te de treburile tale personale, stabileste ti planuri de ingrijire coporala, dar si intalniri cu prietenii sa vizite in locuri dragi. Starile tale de spirit sunt fluctuante, astfel ca ar fi bine sa lasi grijile deoparte. Pe 24 Octombrie se construieste aspectul…

- Horoscop. Ceea ce se întâmpla în dormitor, si poate nu doar acolo, este meritul fiecaruia, însa se pare ca acest aspect este influentat si de astre.