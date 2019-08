148 de arestări în timpul manifestaţiilor de luni din Hong Kong Metropola, care traverseaza cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa catre China, a inregistrat deja doua luni de manifestatii, din ce in ce mai des urmate de confruntari intre mici grupuri radicale si fortele antirevolta.



Luni a fost una din zilele cele mai violente de la inceperea manifestatiilor, cu o greva generala, numeroase manifestatii si o actiune de mare amploare pentru blocarea metroului din oras.



"Ieri, politia a arestat 148 de persoane, dintre care 95 de barbati si 53 de femei, cu varsta cuprinsa intre 13 si 63 de ani", a declarat John Tse, un inalt oficial… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

