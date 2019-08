1.400 de candidaţi vor să dea bacalaureatul în august Prima proba scrisa, cea la Limba si literatura romana, va avea loc pe 21 august, urmand ca a doua zi, conform calendarului stabilit de Ministerul Educatiei Nationale, se va desfasura proba scrisa la Limba si literatura materna. Pe data de 23 august candidatii din intreaga tara vor sustine Proba obligatorie a profilului, iar pe data de 26 august se va desfasura proba la alegere a profilului si specializarii. In ceea ce priveste evaluarea competentelor, probe care vor av (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

