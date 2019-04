Saptamana Patimilor. Vinerea Mare – Prohodul Domnului

Vinerea din Saptamana Patimilor, cea care precede marea Sarbatoare a Invierii Mantuitorului, mai este cunoscuta drept Vinerea Mare sau Vinerea Seaca. In Vinerea Patimilor crestinii ortodocsi isi amintesc de ziua in care Hristos a fost rastignit pe cruce, a murit si a fost ingropat. In aceasta… [citeste mai departe]