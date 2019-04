14 persoane ucise de un bărbat înarmat, în Pakistan Un barbat înarmat a ucis 14 persoane dupa ce a deturnat un autobuz de calatori în sud-vestul Pakistanului, scrie Reuters, citând presa locala.



Conform reportajelor date de patru posturi locale de televiziune, atovehicului cu ruta Karachi-Gawadar a disparut joi dimineața pe autostrada dintre cele doua orașe.



Supraviețuitorii au spus poliției ca atacatorul a ucis selectiv pasageri, dupa ce le-a verificat identitațile, iar apoi le-a abandonat corpurile. Nu este clar înca care a fost criteriul selecției.



În provincia Baluchistan sunt prezenți atât…

