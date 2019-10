Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a declarat ca programul Spaga sub acoperire incepe sa dea roade, 14 pacienti fiind deja inclusi in sistem, informeaza romaniatv.net. Continuam programul, avem 14 pacienti misteriosi in programul Spaga sub acoperire. Nu stiu inca ce contin rapoartele pe care ei le…

- Ministrul PSD al Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, la inaugurarea spitalului de la Mioveni, ca ea considera ca in sapte ani vor fi finalizate si spitalele regionale. „Spitalul din Mioveni, povestea a inceput in urma cu sapte ani: conceptie, proiectare, executie. Spitalele regionale, povestea…

- Punctul de lucru SMURD Șomcuța Mare din județul Maramureș a fost inaugurat, miercuri, in prezența ministrului Sanatații, Sorina Pintea, care a subliniat ca analizele arata ca era nevoie de un astfel de centru. Punctul deservește 40.000 de oameni, potrivit Mediafax."Nevoia serviciilor medicale…

- Ministrul Agriculturii este așteptat din nou intr-o vizita in județul Gorj, de data aceasta pentru a purta discuții cu fermierii din județ. Petre Daea a fost prezent in județ și saptamana trecuta pentru a inmana un atestat unei familii de fermieri care deține o stana in Ranca. Ministrul Agriculturii…

- Nu știu alții cum sunt, dar mie unuia imi surade inițiativa ministrului Sanatații, Sorina Pintea, legata de clientul misterios antișpaga. Și va spun sincer, chiar nu ma intereseaza daca doamna in cauza vrea doar sa pozeze in demn urmaș al legendarului haiduc de pe plaiurile Izei și Marei, daca vrea…