- Cel putin 14 persoane, inclusiv patru copii, s-au inecat in noaptea de vineri spre sambata, in sud-estul Marii Egee, in naufragiul unei ambarcatiuni care aducea aproximativ 20 de migranti de pe coasta turca, a anuntat politia portuata greaca, relateaza AFP., conform news.ro.Bilantul a crescut…

- DIICOT Timișoara, impreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, in aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranți. In paralel, polițiștii de la ”Crima Organizata”…

- Zeci de perchezitii au loc, miercuri dimineata, in mai multe locatii din judetul Timis, dar si din Germania, pentru destructurarea unei retele care asigura trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- DIICOT Timișoara, împreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, în aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pâna în vestul Europei

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, la PTF Negru Voda – Kardam, echipe de control formate din politisti de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere al Garzii de Coasta si din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negru Voda, impreuna…

- Odata cu gerul a venit și valul de pacienti la UPU. Peste 740 de persoane s-au prezentat la sectia de Urgențe de la Spitalul Judetean Alba, in ultimele zile, cu dureri de membre de la cazaturi, insa doar pentru 57 au fost confirmate traumatismele. Tot in aceasta perioada au mai ajuns la urgența și 149…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe prezinta, saptamana aceasta, premiera spectacolului „Frumoasa din padurea adormita”, adaptare dupa povestea fratilor Grimm, in regia lui Fazakas Misi si Ivacson Laszlo. „Un spectacol pentru copii este la fel de important ca un „Hamlet”. Asa am si inceput…

- Martisorul aduce la Suior zapada multa, partii excelete si cel mai important … PRETURI REDUSE CU PANA LA 25% PENTRU TOATE PACHETELE DE SCHI VALABILE IN WEEKEND. In aceasta perioada la Șuior sunt poate CELE MAI BUNE PARTII DIN ACEST SEZON. ”Stratul…

- In zilele de 23 - 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel internațional, la care au participat peste 80 de atleți, copii și cadeți, din 10 țari cu tradiție in schiul alpin. Stațiunea montana Poiana Brașov a oferit partiile sale din masivul Postavaru,…

- Una dintre victimele accidentului care a avut loc duminica seara, in Vaslui, pe Drumul European 81,a murit, iar alte sapte persoane, intre care doi copii, au fost transportate la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat Turcia sa renunte la intimidarile militare exercitate in Marea Mediterana si Marea Egee asupra Ciprului si a Greciei, dupa ce nave militare turcesti au blocat operatiuni de foraj si exploatare a gazelor naturale, relateaza Bloomberg.

- Incendiu puternic la o pensiune din statiunea Busteni! Mai multi turisti au fost evacuati, dupa ce imobilul a fost cuprins de flacari, informeaza Agerpres.Șapte adulti si trei copii au fost evacuați de...

- Vila este una de tip demisol, parter, etaj si mansarda, iar suprafata afectata de incendiu este de aproximativ zece metri patrati, arzand obiecte de mobilier si materiale textile de la demisol. Focul a fost lichidat, insa incendiul a degajat o mare cantitate de fum, a precizat sursa citata.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dezvaluit ca a primit amenințari cu moartea in cursul zilei de luni, dupa ce a anunțat public ca o firma din Turcia a caștigat licitația pentru autobuzele cu care vor circula bucureștenii. Firea a spus ca a fost amenințata cu moartea, cu bataia și ”sa aiba grija…

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat joi ca Grecia nu va tolera niciun atentat la integritatea sa teritoriala, la cateva zile dupa ce vase ale garzii de coasta din Turcia si Grecia au intrat in coliziune in apropierea insulelor din Marea Egee, relateaza News.ro.

- Un fost elev a deschis focul intr-un liceu din Florida, omorand 17 adulți și copii, conform CNN. Suspectul in varsta de 19 ani se numește Nikolas Cruz. Acesta fusese exmatriculat din motive disciplinare și a fost prins de polițiști dupa atac. Atacul armat, care este printre cele mai sangeroase 10 atacuri…

- Naufragiul a avut loc in zori langa Edirne (nord-vestul Turciei), in timp ce un grup de persoane neidentificate incercau sa ajunga in Grecia traversand fluviul de frontiera Evros (denumit Meric in turca si Marita in bulgara), precizeaza Dogan.Potrivit agentiei de presa turce, cel putin…

- Echipele de salvare turce desfasurau marti cautari pentru a gasi cel putin zece persoane, printre care si copii, date disparute dupa ce o ambarcatiune ce incerca sa ajunga clandestin din Turcia in Grecia a naufragiat, informeaza agentia de presa Dogan, preluata de AFP. Naufragiul a avut…

- Erdogan, avertismente pentru Grecia și Cipru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Grecia, Cipru și companiile internaționale sa nu exploateze zacamintele de gaz din estul Marii Mediterane și sa nu ”treaca de linia impusa”. Intre timp, autoritațile de la Atena au declarat ca un vas…

- Noi posibile cazuri de gripa in județul Timiș. In acest moment, la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara sunt internați cinci pacienți cu suspiciune de gripa. Este vorba de trei copii și doi adulți. “A fost efectuat un test rapid și așteptam rezultatul. In cazul in care este pozitiv,…

- Bodrum este o destinație populara datorita plajelor sale excelente, dar și pentru viața de noapte vibranta de la care și-a primit supranumele de ”Saint-Tropez-ul Turciei”. Orașul are un farmec grecesc unic, dat fiind și faptul ca se afla foarte aproape de coasta elena, iar ahitectura este un melanj…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au interceptat, anul trecut, 686 de migranti straini care incercau sa intre clandestin in tara si au salvat 1.800 de persoane in cadrul operatiunilor internationale Frontex, in Marea Egee, informeaza un comunicat de presa emis, luni, de aceasta…

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- Jurnalista Elena Stancu și fotograful Cosmin Bumbuț s-au mutat de patru ani intr-o autorulota cu care colinda Romania, documentand probleme sociale ce țin de educație, sanatate sau violența domestica. Experiențele lor s-au adunat in cartea „Acasa, pe drum” (Ed. Humanitas). Cosmin și Elena m-au primit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66, la kilometrul 143 700 de metri, in comuna Banita, judetul Hunedoara, a avut loc in aceasta dimineata un eveniment rutier, in care a fost implicat un microbuz, in care se aflau 5 pasageri 3 adulti si 2 minori .Cauza…

- Pentru turiștii care iubesc marea și soarele se inmulțesc ofertele de calatorie de la Cluj spre Turcia, dar și spre alte destinații. Luni a avut loc la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj lansarea zborului direct tip charter Cluj-Antalya, operat de compania aeriana Atlas Global si avand ca tour…

- Maria are puțin peste opt ani. Este inscrisa in clasa a III-a la o școala din județul Timiș, dar ultimii doi ani i-a petrecut mai mult internata la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Fetița a venit pe lume cu mai multe afecțiuni grave, printre care și imunodeficiența severa, o boala genetica…

- Grecia a inregistrat in 2017 un numar total de 58.661 de solicitari de azil, reprezentand 8,5% din numarul total de cereri in Uniunea Europeana, o situatie considerata “disproportionata”, a anuntat vineri Biroul elen pentru azil, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Aceste cifre fac din Grecia, tara…

- Doua nave militare, una turca si cealalta greaca, s-au ciocnit miercuri in Marea Egee, in apropierea a doua insule nelocuite pe care Ankara si Atena le revendica de zeci de ani, fara a face raniti sau provoca daune, a anuntat marina elena, relateaza AFP.'Coliziunea s-a produs probabil din…

- Astazi, 13 ianuarie si maine, 14 ianuarie, la Vitality Spa au loc urmatoarele cursuri si competitii de inot: Sambata, 13 ianuarie, ora 12,00, Cupa Vitallity Spa cu probele 1,50 m liber baieti 9 ani; 2,50 m liber fete 9 ani; 3,50 m liber baieti 10 ani; 4,40 m fete 10 ani; 5,50 m liber baieti 11-12 ani,…

- O nava amfibie de mari dimensiuni 'Yamal' , care face parte din Flota Rusiei din Marea Neagra, s-a ciocnit cu un cargou ce naviga sub pavilionul statului Sierra Leone la 30 decembrie in Marea Egee, a anuntat miercuri serviciul de presa al Flotei ruse din Marea Neagra, atribuind responsabilitatea…

- Misiune internationala incheiata cu succes: Echipajul navei MAI 1104, care a supravegheat frontierele Europei din Marea Egee, s-a intors acasa * Membrii echipajului navei maritime de patrulare MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, care au participat la operatiunea "POSEIDON 2017", organizata de Agentia…

- Direcția pentru Afaceri Religioase din Turcia, Diyanet, a publicat un glosar de termeni islamici in care casatoria era definita drept o instituție care salveaza o persoana de la adulter și ca un baiat se poate casatori de la 12 ani, iar o fata de la 9 ani, odata cu inceperea pubertații.

- Incepand de la 1 ianuarie 2018, tarifele de vizitare a Gradinii Zoologice Brașov au fost majorate. Potrivit directorul Zoo Brasov, Alin Pinzaru, sunt si reduceri, vizati de aceasta masura fiind pensionarii, care pana acum plateau bilet intreg. Astfel, preturile biletelor de intrare la Zoo Brașov sunt…

- Un barbat despre care se crede c-ar avea explozibili asupra sa a luat ostatici noua adulti si doi copii intr-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkov (nord-est), a anuntat sambata politia, citata de Reuters.

- Doi copii si doi adulti au fost raniti marti seara intr-un accident rutier care a avut loc pe un drum judetean care leaga localitatea Alma de orasul Dumbraveni, a anuntat Inspectoratul de Politie...

- Infertilitatea este o problema de sanatate la nivel global, iar incapacitatea femeilor de a obține o sarcina pe cale naturala este clasata pe locul 5 in topul dizabilitaților care afecteaza omenirea. Statisticile Organizației Mondiale a Sanatații sunt ingrijoratoare: milioane de cupluri care-și doresc…

- Cutremurul cu magnitudinea 4,7 s-a produs la doar 17 kilometri adancime și a fost resimțit puternic in Turcia, luni dimineata. Seismul a avut epicentrul la coordonatele 38.57 N; 26.73 E, la 40 km NV de Izmir (pop: 2,501,000 / local time: 08:13) și 11 km S of Foca (pop: 15,200), potrivit Centrului Seismologic…

- Turcia va cauta o soluție diplomatica, va merge la Curtea Internaționala sau va merge la razboi pentru a lua inapoi unele insule din Marea Egee, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de externe, care s-a adresat parlamentului turc,

- Zece raniti, printre care si doua femei insarcinate, au necesitat spitalizare. Pentru aplanarea conflictului au fost desfasurati politisti si pompieri. Nu este deocamdata clar ce anume a declansat violentele.Taberele de refugiati de pe insulele elene din Marea Egee, principala poarta de…

- Trei dintre acestea sunt minori, care au fost asistați medical la spital. O persoana a intrat in stop cardio respirator și a fost resuscitata la fața locului, iar alte doua persoane au suferit diferite traumatisme și contuzii. Noua victime au suferit diverse leziuni care nu le pun viața…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…