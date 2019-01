Stiri pe aceeasi tema

- Este al patrulea deces cauzat de gripa in judetul Arad, iar numarul pacientilor decedati confirmati ca fiind afectati de virusul gripal la nivel national a ajuns la 12. "Pacienta nu era vaccinata si nu s-a prezentat la medic dupa primele simptome, alegand sa se trateze la domiciliu", a precizat…

- Femeia a murit vineri dimineața in spital, in urma complicatiilor provocate de gripa, medicii afirmand ca pacienta nu era vaccinata si s-a tratat initial la domiciliu. Astfel, numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 12, in toata țara, de la inceputul sezonului rece. "Pacienta nu era vaccinata…

- Institutului National de Sanatate Publica a anunțat ca un barbat care avea conditii medicale preexistente si care nu era vaccinat antigripal a murit duminica din cauza gripei. Acesta este al doilea caz de decez din cauza gripei intr-o singura zi. Tot duminica, un bebeluș de 11 luni din București a…

- Numarul firmelor nou deschise, in primele opt luni din acest an, cu acționari din afara țarii, nu a sarit de zece in nici unul din aceste județe, iar capitalul investit abia daca a trecut de 1.000 de euro. Nici in alte 23 de județe numarul firmelor inființate de straini nu trece de 30. Investitorii…

- Numarul imobilelor vandute in Romania, in luna decembrie 2018, a fost de 36.190, cu 10.323 mai putine fata de noiembrie, arata datele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri. Numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor care au făcut obiectul…

- Pana acum, de la inceputul toamnei și implicit a sezonului in care apar afecțiunile specifice anotimpului rece, in Timiș au ajuns 11.310 doze de vaccin antigripal din direcția Ministerului Sanatații. Conform reprezentanților Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș, in cel mai vestic…