- Un incident șocant a avut loc la o gradinița din China, cand o femeie a atacat cu un cuțit cel puțin 14 copii, din orasul Chongqing, a anuntat vineri politia locala, care a declarat ca investigatiile continua. Politia din orasul Chongqing din districtul Banan a declarat ca cei 14 copii au fost taiati…

- Atacul informational din jurul nostru pare a nu se mai sfarsi, din contra. Cand auzi ca si legumele si fructele pot fi contaminate cu bacteria, mai nou, ucigasa E-coli, in ce alimente de zi de zi iti refugiezi copiii si familia? Puiul nu e sigur, e suspect ca ar contine hormoni de crestere, curcanul…

- Iranul va riposta rapid la atacul armat din orasul Ahvaz, comis de grupuri "teroriste" conduse de "Statele Unite", a afirmat sambata ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif. Reteaua terorista sunnita Stat Islamic a revendicat atacul armat produs sambata la o parada militara desfasurata in…

- Intre 110 si 150 de civili au fost ucisi sau raniti in timpul asaltului talibanilor asupra capitalei provinciei Ghazni din sud-estul Afganistanului, a informat marti Biroul ONU pentru Coordonarea Problemelor Umanitare (OCHA), citat de dpa, scrie Agerpres. Potrivit OCHA, aproximativ 20 de pacienti…

- Dublu atentat sangeros intr-o moschee, soldat cu zeci de morți și raniți. Atacul a avut loc vineri, in timpul unei slujbe. In timpul rugaciunii de vineri, doi atentatori sinucigasi s-au aruncat in aer in interiorul moscheii siite din Gardez, Afganistan. Atacul s-a soldat cu cel putin patru morti si…